女在廣場手持標語只寫「2個字」　3秒就被俄警帶走畫面曝光

▲女子因為「2個字」被警察帶走。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭行動引發俄羅斯民眾不滿,當地一名女子在廣場上手持標語,不到3秒就立刻被武裝警察包圍帶走,然而她的標語上沒有任何反戰文字,只寫著「2個字」而已,顯示出當局嚴格管控民眾言論情況。

女子舉牌3秒就被帶走的影片在網路上瘋傳,影片中可看到,她在莫斯科知名景點馴馬場廣場(Manezhnaya Square)站著時,接受一名記者訪問對俄羅斯入侵烏克蘭想法,她秀出手上標語,上面只寫著「2個字」,她緊張問記者,「我會不會因為這樣被抓」,緊接著真的就被被蜂擁而上的警察包圍帶走。

廣場上另一名女子後來主動靠近攝影機,得知記者是在詢問俄羅斯民眾對於入侵烏克蘭的真實想法時,她決定也要在鏡頭前表達自己意見,然而正要講時也立即被上前的警察帶走,影片後來在網路上獲得400多萬人次點閱。

類似事件也發生在國營新聞台Channel 1,女主播14日晚間9時31分正在播報新聞時,電視台女工作人員瑪麗娜(Marina Ovsyannikova)突然闖進直播間,在主播身後舉起反戰標語,上面寫著,「停止戰爭,不要相信宣傳,他們在騙你」,後來也遭到警方拘留。

One of the most extraordinary videos I’ve ever seen. The first woman is holding up a sign that says ‘two words’. pic.twitter.com/6tP89LjYyP