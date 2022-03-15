跳海救未婚妻「下秒撞上螺旋槳」！　億萬富翁兒遭葉片削肉絞死

▲ 阿爾維亞雷斯（右）為救蒙特羅（左）跳海，未料天人永隔 。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州發生一起驚悚意外，一名年輕男子和未婚妻參加釣魚比賽，過程中為救未婚妻而跳入水中，下秒竟撞上船隻螺旋槳，被鋒利葉片擊中，當場傷重身亡。事後調查發現，他父親是知名銀行大亨，擁有億萬財產，而他和未婚妻原定11月完婚，未料發生憾事。

《每日星報》報導，現年31歲的阿爾維亞雷斯（Juan Carlos Escotet Alviarez）和30歲的未婚妻蒙特羅（Andrea Montero）12日一起參加在佛州外海舉辦的佛羅里達礁島群（Florida Keys）釣魚錦標賽。在二人的船隻開到大礁島（Key Largo）北部時，蒙特羅意外落水，阿爾維亞雷斯馬上從60英尺長的船上跳海救人，未料遭螺旋槳擊中。

根據佛州魚類及野生動物保護委員會（FWC）公開的事故報告，阿爾維亞雷斯跳入水中後遭鋒利葉片擊中，當場死亡。他原計畫11月與蒙特羅結婚，而當地報導未提及蒙特羅意外後的狀況。但一名記者奧拉（Angela Oraa）在IG上宣稱，蒙特羅幸運生還。

根據委內瑞拉El Nacional，阿爾維亞雷斯的父親是西班牙裔委內瑞拉億萬富翁羅德里格斯（Juan Carlos Escotet Rodriguez），擔任委內瑞拉Banesco銀行及西班牙Abanca銀行總裁，也是Banesco美國分公司副總裁。

根據公司網站介紹，阿爾維亞雷斯畢業於邁阿密大學，對邁阿密房地產開發有豐富經驗，擔任Banesco美國分公司及Banesco國際公司主管。《紐約郵報》報導，他將安葬於邁阿密。

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