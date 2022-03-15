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攝影界奧斯卡「IPA／PX3」在銘傳！　師生與世界攝影大師同台展出

▲▼攝影界奧斯卡PX3、IPA在銘傳。（圖／銘傳大學提供）

▲攝影界奧斯卡PX3、IPA在銘傳。（圖／銘傳大學提供，以下同）

記者邱晟軒／綜合報導

攝影是一種人與人之間互動、溝通甚至紀錄情感的重要方式。為呼應銘傳大學國際教育與藝術教育的成果，時值該校65週年校慶特別與IPA/PX3兩項國際攝影大賽的台灣夥伴ARTAO合作，引進紐月IPA和巴黎PX3比賽巡迴展，首站就來到銘傳大學展出，這也是該項展覽第一次在台灣的大學光耀登場。

銘傳大學2000年開始推動國際教育，目前已累積90多個國家學生曾在這裡就學，每年平均有60多國學生在銘傳求知。因此今年全球名家攝影作品，結合評選出的銘傳師生十件優秀作品，齊聚銘傳同台璀璨亮相，並透過VR360，架構藝術交流平台，讓全球人可在不同時空都得以親炙在台灣銘傳大學的這場藝術饗宴。

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受邀參展的余志偉校友（大傳系畢），曾獲台灣新聞攝影大賽肖像類首獎、亞洲出版協會卓越新聞（SOPA）女性議題和卓越調查雙首獎，主攻新聞紀錄攝影、轉深入研究應用媒體藝術的他表示，攝影專業的學識背景來自銘傳大學大眾傳播，讓他勇於接受挑戰與創新。此次〈告別疫情〉和〈那瑪夏之秋〉作品，都是「走訪這塊土地上的諸多現場，有幸以自己的個人視角，留下歷史一瞬，讓生命於時間洪流中，稍顯重量與記憶。」

▲▼攝影界奧斯卡PX3、IPA在銘傳。（圖／銘傳大學提供）

▲▼攝影界奧斯卡PX3、IPA在銘傳。（圖／銘傳大學提供）

年輕的許家綸（品設系畢），曾獲MIFA 莫斯科攝影賽、法國PX3攝影賽兩項銅獎，在IPA國際攝影獎、東京TIFA攝影賽也屢傳佳績。她感謝攝影帶給生命的一切，也謝謝自己始終堅持在攝影。本次受邀參展的銘傳教師校友，還有郭秀莉（廣銷系副教授）、倪宇萱（銘傳大學合唱團指導老師）、莊震峰（商設系校友‧商業攝影師）、鄧毅駿（廣電系校友‧影像工作者）、曹榮璇（數媒系校友‧展場設計）等共7人。

銘傳大學國際暨產學李藍瑜副校長表示，銘傳長期推動攝影藝術教育，在設計學院、傳播學院和國際學院，開設攝影課程及進修推廣課程；擁有33年歷史的銘傳文藝獎，從第五屆就設有攝影獎項；而銘傳大學推動十力教育，攝影藝術就是十力教育的美感力展現。

▲▼攝影界奧斯卡PX3、IPA在銘傳。（圖／銘傳大學提供）

這次銘傳大學舉辦世界攝影巡迴展，特別感謝ARTAO、uPrint、心生活藝術文化基金會、威剛科技公司、川康渝基金會、為升電裝教育基金會等一起主辦和協辦，讓這場世界攝影藝術結合銘傳師生教育成果的美麗饗宴，透過銘傳VR整合研究中心，以VR360的視角，突破時空侷限，無遠弗屆的呈現在世人眼前，這是科技藝術教育的展現！即日起至6月1日，歡迎前往銘傳大學桃園校區藝術中心（週一至週五9：00-16：00），透過鏡頭看世界。

▲▼攝影界奧斯卡PX3、IPA在銘傳。（圖／銘傳大學提供）

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