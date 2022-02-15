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iPhone也能拍出單眼大片　攝影師分享三步驟拍出美麗天燈

▲用iPhone就可以拍出美麗天燈。（圖／@Paddy Chao）

▲用iPhone就可以拍出美麗天燈。（圖／@Paddy Chao）

記者陳俐穎／綜合報導

元宵節放天燈、看花燈卻不知道該怎麼拍出美美照片嗎？其實一台手機就可以得到像是攝影師拍攝的美照，攝影師 Paddy 趙培均也在上週末先到平溪幫大家探路，提供iPhone用戶三個用 iPhone 拍攝天燈的實用小技巧。

要掌握iPhone攝影有三個小秘訣，首先需要關閉「夜間」模式， iPhone 11 以後的機型當相機偵測到低光源的環境時，會自動啟用「夜間」模式，Paddy 建議在拍攝前可以先手動關閉此模式，避免長時間曝光和運算導致拍攝失敗。如果不想每次拍攝都手動關閉，iOS 15 讓使用者可以保留設定，只要進到相機的設定中，將保留設定裡的夜間模式打開，「夜間」模式就會保持關閉。如需使用「夜間」模式，使用者還是可以在相機 app 手動調整。

▲用iPhone就可以拍出美麗天燈。（圖／@Paddy Chao）

▲須記得關閉夜間模式。（圖／@Paddy Chao）

其次則是開啟 ProRAW ，Paddy 建議 iPhone 12 Pro 系列 / iPhone 13 Pro 系列的使用者可以善用 ProRAW 拍攝格式，藉以增強相片的拍攝與後製的寬容度，這對於微光攝影來說能夠提升一定的成像品質。Apple ProRAW 結合標準 RAW 格式資訊和 iPhone 影像處理，藉此在調整曝光、顏色和白平衡（iOS 14.3 或以上版本）時提供額外的自訂控制項目。若要在支援的機型上設定 Apple ProRAW，請前往「設定」 >「相機」>「格式」，然後開啟 Apple ProRAW，但要注意的是Apple ProRAW 可保留更多影像相關的資訊，因此拍出的檔案較大。

▲用iPhone就可以拍出美麗天燈。（圖／@Paddy Chao）

▲攝影師分享拍攝技巧。（圖／@Paddy Chao）

第三部則要對焦鎖定，由於天燈上昇的速度非常快，因此建議在拍攝前先針對一個假設目標進行測光與對焦，並且透過手指長按螢幕兩秒鎖定，這可以幫助你在快速變動的場景下，不會因為相機反覆對焦而錯失精彩的畫面。

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