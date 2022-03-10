國一南向新營段追撞防撞車　釀3車連環事故一度封閉全車道

▲國道1號南向297.5公里新營路段，上午發生1起追撞交通事故，3部車受損，幸好無人員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向297.5公里新營路段，10日上午8時35分發生1起追撞交通事故，57歲姓男子疑未注意前車車況，追撞前方防撞車，再被後方自小客車追撞，造成3車受損，幸好無人員受傷，目前真正肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，3月10日上午8時35分許，於國道1號南向297.5公里處新營路段，一部由57歲鄭姓男子駕棕色自小客車行駛內線車道，疑因未注意車前動態，撞擊前方23歲黃姓男子所駕工程防撞車後，該小自客車失控彈至中線車道，後方行駛於中線車道之33歲陳姓男子所駕白色自小客車閃避不及撞擊棕色自小客車肇事。本次事故無人受傷，各車駕駛人酒測值均為0.00MG/L。

國道警察第四大隊指出，未注意車前狀態為國道十大事因素第2位，國道轄線2021年1至12月因未注意車前狀態肇事共6301件，四大隊在此呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。