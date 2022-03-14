驚險瞬間曝！高雄拖板車轉彎噴出12塊「超長鋼板」　5機車被砸爆

記者賴文萱／高雄報導

驚險瞬間曝！今早一輛拖板車裝載鋼板沿中西路行駛至中民路口左轉時，車上12塊超長鋼板瞬間噴飛，橫掃整個路口，路邊的5輛機車被砸毀，所幸案發時無車輛經過，無人受傷，否則後果不堪設想。

▲▼驚險瞬間曝！高雄拖板車轉彎噴出12塊「超長鋼板」，砸爆5機車。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的監視器畫面，當時該輛拖板車一個轉彎，車上12塊鋼板瞬間噴飛，橫掃整個路口，停放在路邊的5輛機車被砸毀，所幸當時並無其他車輛、行人經過。

▲▼燕巢區中西路與中民路口一帶有車禍撞擊本處電桿，經派員現場勘查，現場電桿遭鐵板撞擊受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，駕駛拖板車地郭姓男子從事執業司機3年多；郭男表示今早自燕巢區四林路一帶要將貨物12塊鋼板送往同在燕巢區的安招路公司，行經上開路口左轉時，疑似車頭連結板台連接線斷裂，造成綑綁鋼板鋼索脫落，才會導致鋼板部分掉落。

肇事司機郭男經施以呼氣酒精濃度測試，測得肇事駕駛酒測值為0.00 mg/L，無酒精反應；岡山分局將依違反道路交通管理處罰條例第30條第一項第二款：「所載貨物脫落、掉落，處汽車駕駛人新臺幣3,000~18,000元」製單舉發，另是否有超載等違規狀況？仍須等鋼板押磅後再做裁處。

▲由於電桿遭撞斷，預定下午3點吊換電桿，屆時將辦理停電施工復舊，停電時間預計為下午3點到晚上9點，影響2000戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電表示，有接獲119通報燕巢區中西路與中民路口一帶有車禍撞擊本處電桿，經派員現場勘查，現場電桿遭鐵板撞擊受損，惟尚未傾倒，亦無造成停電，本處已派遣搶修人員以吊臂車暫固定電桿，將進行吊換。

不過，由於電桿遭撞斷，預定下午3點吊換電桿，屆時將辦理停電施工復舊，停電時間預計為下午3點到晚上9點，影響範圍為燕巢區中民路、中西路、燕南二街、燕南三街、新生南路等。目前已先行向該區商家業者說明，並請里長廣播告知當地用戶，預估約有2000戶會暫時受影響，後續將加派搶修人力完成更換作業。