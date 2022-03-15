新北街頭「父胸前背一個」牽兒賣玉蘭花！畫面鼻酸...兩派卻吵翻

▲父親帶著兒子賣花。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一名網友日前在五股街頭停等紅燈時，看到有父親帶著兒子賣玉蘭花，穿梭車陣的一幕，讓他忍不住心酸，也引發論戰，一派能感同身受，覺得任何工作都值得被尊重；但也有部分人認為，「帶孩子賣實在太危險了。」

網友昨在「爆廢公社二館」感慨發文，「停紅燈看到，這一幕看了真的感觸良多，五股...要酸不用留言。」

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從畫面中可見，一位父親牽著兒子，穿梭車陣賣玉蘭花，同時身上還背著兒童揹巾，不過並沒有嬰兒在裡面；而在地人也透露，地點位在新五路和楓江路口。

對此，不少人給予鼓勵，表示「把它全包了」、「為什麼要酸呢？這父親很有責任感呀」、「看到這畫面心裡酸酸的」、「沒什麼好酸的，可以躺在家裡，誰要出去外面曬太陽、閃車子賣花」、「我覺得他很棒，至少他能承擔，有多少人遇到這種狀況，拍拍屁股就走人了」、「至少肯努力，但是千萬要注意安全」、「跑外送也常常看到類似的場景，有的甚至小孩都還不會走，就帶在身邊跑了」。

但也有網友直言，這工作並不適合帶著小孩，「拿命換錢」、「沒帶小孩子賣不掉啊，這財富密碼大家都知道吧」、「小孩不用上課嗎？需要社工介入吧」、「夭壽，那邊路小又塞車，機車鑽來鑽去不該在那邊吧」、「這種賣慘博取同情心的，讓孩子穿梭在危險之中，根本不可取」。