　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

應徵婚攝助理！他開28K「已經很委屈」　見薪資崩潰：現實狠打臉

攝影師示意圖（圖／取自免費圖庫pexels）

▲不少網友認為，攝影行業的菜鳥起薪本就低的可憐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

夢想中的工作薪水卻遠低於自己的期待怎麼辦？有網友發文分享自己的慘痛經歷，剛出社會找工作，想選擇喜歡、夢想的工作，卻在得知薪水的那一刻，被現實狠狠地賞了一巴掌，讓他不知所措，到底該向現實妥協，還是繼續堅持自己所愛。

一名網友在Dcard分享自己慘痛的找工作經歷，企管系畢業的原PO，在行銷公司有一年的實習經驗，且主管對他評價不錯，另外也有兩年的活動攝影經驗及商品攝影、廣告拍攝的經驗。原PO本來預計畢業後要往行銷領域發展，但又覺得不做攝影未來會後悔，便在做了一些未來規畫後，毅然決然去應徵婚紗攝影助理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO已知攝影助理是個薪水低、高工時的工作，也知道攝影助理是學習別人技術，沒有經驗薪水本來就不高，於是先向求職單位開2萬8千元的待遇，心想著有作品集、活動經驗，也會操作器材，2萬8千元已經是很委屈的低薪了，怎麼也沒有想到，對方只開了2萬5500元的薪水給原PO。

▲▼原PO為了夢想去應徵婚紗攝影助理，卻被現實狠狠打臉。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO為了夢想去應徵婚紗攝影助理，卻被現實狠狠打臉。（圖／翻攝自Dcard）

看到這個薪資數字原PO非常崩潰地表示，「有點不太懂為什麼攝影助理的薪水會低成這樣，其他行業的助理也沒有低到這種程度呀，像是廚助就有3w了」。他對此也不知所措地說，「25500的薪水讓我真的不知道該像現實妥協去做行銷，還是應該堅持自己喜歡的攝影……」

網友們對於原PO的慘痛經歷也紛紛留言表示，「25500東扣西扣完，剩22」、「每個行業都是低薪然後用時間換取金錢」、「人家就只是要找助理而已」、「助理說白了就是打雜，那作品好不好根本不重要了，就只是個助理」、「工作就是這樣，前期新鮮人的時候不要因為薪資而影響了自己的專業度，需要先磨練自己的專業透過不同的領域條件再來評估自己的薪資合理度」、「這種行業就是這樣，你有口碑，價碼才會越來越高，更何況只是助理不用擔責任」。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
大S沒到場也可以結婚！　台韓登記只需具俊曄繳「關鍵一文件」
被問「飛彈來襲怎麼辦？」　蘇貞昌愣住逾10秒
邵雨薇穿火辣內衣沒報備吳慷仁　見大S閃婚「憶20年前」尷尬了
快訊／國道1號連環車禍！　1車撞翻四輪朝天
不只大S！　袁艾菲20年沒換號碼「找回斷聯10年尪」
大S、具俊燁閃婚「紅娘是她」！　凍齡女星驚喜回應了
台股三天跌掉1100點　分析師曝進場最佳時機點
普丁18歲女兒被霸凌！　急刪IG帳號

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／清明連假搭客運有優惠！住東部旅宿「4人同行1人免費」再折2百

才生完5天！婆婆狂催生二胎「生了就有辦法養」：人別自私

入夜4縣市急凍10度！明起越來越熱「白色情人節又變天」

燒鴨最受歡迎！網友熱議5大燒臘主菜　脆皮燒肉是評分指標

只是想撩你？12星座男真心喜歡你才會有的表現

酷龍憑音樂在台爆紅！6年級生曝當年「路上2景象」：連我爸都會唱

萌兒哭討抱「別去教召」…隔天秒變臉笑噴！爸曝7字入伍心得

月亮上弦月浮現「這兩字母」　天文館週四晚直播揭曉謎底

應徵婚攝助理！他開28K「已經很委屈」　見薪資崩潰：現實狠打臉

吳念真《人間條件七》5月起北中南巡迴！網看戲「想起過世的媽媽」

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

獨／清明連假搭客運有優惠！住東部旅宿「4人同行1人免費」再折2百

才生完5天！婆婆狂催生二胎「生了就有辦法養」：人別自私

入夜4縣市急凍10度！明起越來越熱「白色情人節又變天」

燒鴨最受歡迎！網友熱議5大燒臘主菜　脆皮燒肉是評分指標

只是想撩你？12星座男真心喜歡你才會有的表現

酷龍憑音樂在台爆紅！6年級生曝當年「路上2景象」：連我爸都會唱

萌兒哭討抱「別去教召」…隔天秒變臉笑噴！爸曝7字入伍心得

月亮上弦月浮現「這兩字母」　天文館週四晚直播揭曉謎底

應徵婚攝助理！他開28K「已經很委屈」　見薪資崩潰：現實狠打臉

吳念真《人間條件七》5月起北中南巡迴！網看戲「想起過世的媽媽」

獨／清明連假搭客運有優惠！住東部旅宿「4人同行1人免費」再折2百

美情報機構報告：北韓今年恐恢復核試

邵雨薇羞認「新房裝潢中」　曝和吳慷仁結婚進度

正宮開撕渣夫！王燦慘被氣球壓臉　羅巧倫趴在地滿臉豆花

央行：俄烏衝突將加劇國內通膨壓力

停滯性通膨超可怕！　學者：俄羅斯下個月恐怕就會發生

家裡窗戶遭「斷裂路燈直撞」！　他急報警卻反被訓：別惡作劇

整合16年！他攜手「陶朱隱園」營造廠　蓋低公設比輕豪宅

騎車撞自小客妙齡女嚎啕大哭　原因是...「嘉義必吃鍋菜」灑滿地

想跟韓國歐巴結婚？具俊瞱來台跟大S結婚3步驟曝光　備妥2文件就能入境

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

生活熱門新聞

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

確定了！高中每週朝會最多一次早自習不考試

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

大S再婚「年輕人狂問他是誰？」　PTT曝超神地位

4／30起「紅黃線臨停」將不受理檢舉

高雄岡山下午又傳停電！　台電曝原因

快訊／本土+8分布三縣市！另增45例境外

快訊／台南今暴增4例　黃偉哲：足跡重疊者快採檢

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

15縣市10°C↓低溫特報！回暖時間曝

快訊／又停電！台南永康6天停電5次　7511戶受影響

大S閃婚具俊曄！微博崩潰狂刷：以為愚人節

更多熱門

相關新聞

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

一名35歲女網友前陣子失業，於是毅然決然離開台北，並搬到嘉義和男友同居，這幾天她一連面試兩間公司，發現不僅錢少事多工作雜，就連未來常態性出差，都得自付一半的住宿費，忍不住驚呼「著實嚇到。」

月薪3萬想買二手車！男友堅持：還可以養妳

月薪3萬想買二手車！男友堅持：還可以養妳

男友洗完澡裸聊媽媽　她驚：我太保守嗎

男友洗完澡裸聊媽媽　她驚：我太保守嗎

他轟「待業1年↑沒救了」　網：有錢幹嘛工作

他轟「待業1年↑沒救了」　網：有錢幹嘛工作

熱戀男友情人節約會！　她看電影票根傻眼：素還真？

熱戀男友情人節約會！　她看電影票根傻眼：素還真？

關鍵字：

求職工作婚攝攝影助理薪水低薪Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

起底大S 20年前分手原因！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

具俊曄分手23年變了！

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

酷龍曾紅遍全台「20年前世紀合照」曝光！

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱

大S「啪啪打前夫臉」光速二婚！她嗆爆汪小菲

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面