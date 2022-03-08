應徵婚攝助理！他開28K「已經很委屈」　見薪資崩潰：現實狠打臉

▲不少網友認為，攝影行業的菜鳥起薪本就低的可憐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

夢想中的工作薪水卻遠低於自己的期待怎麼辦？有網友發文分享自己的慘痛經歷，剛出社會找工作，想選擇喜歡、夢想的工作，卻在得知薪水的那一刻，被現實狠狠地賞了一巴掌，讓他不知所措，到底該向現實妥協，還是繼續堅持自己所愛。

一名網友在Dcard分享自己慘痛的找工作經歷，企管系畢業的原PO，在行銷公司有一年的實習經驗，且主管對他評價不錯，另外也有兩年的活動攝影經驗及商品攝影、廣告拍攝的經驗。原PO本來預計畢業後要往行銷領域發展，但又覺得不做攝影未來會後悔，便在做了一些未來規畫後，毅然決然去應徵婚紗攝影助理。

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原PO已知攝影助理是個薪水低、高工時的工作，也知道攝影助理是學習別人技術，沒有經驗薪水本來就不高，於是先向求職單位開2萬8千元的待遇，心想著有作品集、活動經驗，也會操作器材，2萬8千元已經是很委屈的低薪了，怎麼也沒有想到，對方只開了2萬5500元的薪水給原PO。

▲原PO為了夢想去應徵婚紗攝影助理，卻被現實狠狠打臉。（圖／翻攝自Dcard）

看到這個薪資數字原PO非常崩潰地表示，「有點不太懂為什麼攝影助理的薪水會低成這樣，其他行業的助理也沒有低到這種程度呀，像是廚助就有3w了」。他對此也不知所措地說，「25500的薪水讓我真的不知道該像現實妥協去做行銷，還是應該堅持自己喜歡的攝影……」

網友們對於原PO的慘痛經歷也紛紛留言表示，「25500東扣西扣完，剩22」、「每個行業都是低薪然後用時間換取金錢」、「人家就只是要找助理而已」、「助理說白了就是打雜，那作品好不好根本不重要了，就只是個助理」、「工作就是這樣，前期新鮮人的時候不要因為薪資而影響了自己的專業度，需要先磨練自己的專業透過不同的領域條件再來評估自己的薪資合理度」、「這種行業就是這樣，你有口碑，價碼才會越來越高，更何況只是助理不用擔責任」。