台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到：太怪了吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名35歲女網友前陣子失業，於是毅然決然離開台北，並搬到嘉義和男友同居，這幾天她一連面試兩間公司，發現不僅錢少事多工作雜，就連未來常態性出差，都得自付一半的住宿費，忍不住驚呼「著實嚇到。」

女網友在Dcard提到，「中年失業搬來跟男友同住，嘉義好難找工作啊，要不就是工時很長、做很多雜事，但薪水很少。」她透露，大學畢業後一直都從事平面設計、美編相關工作，而前幾天面試的兩間公司，都讓她傻爆眼。

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她透露，第一間是早九晚八，沒有加班費，排休6天不可排例假日，工作內容包括美編、行政、出納記帳、招待、電話陌生開發、做業績，「老闆說3萬5在嘉義很少見了，著實嚇到。」

另一間公司則是早九晚六，周休二日、見紅就休，月薪開3萬3，不過需出差，頻率至少兩個月一次，並在當地停留最少半個月，讓她錯愕的是，公司會安排住商務旅館，並支付一半的費用，「代表另一半要自己出？太怪了吧！」

▲她離開工作10多年的台北。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

原po直言，「幾乎把嘉義市和民雄的職缺都寄了，很多看過沒回覆，可能覺得我太資深？要不就是邀約面試結果人間蒸發，連個聯絡方式都沒留下。我履歷都有寫以前工作薪資，最少也有3萬8，最高前份工作還有個4萬。」

對於放棄台北10多年的生活，她坦言，「在台北想買房除非中樂透，而且開銷也真的很大，常常有無意義的社交活動，覺得自己也都不年輕了，已經沒辦法像妹妹一樣當工作狂，才趁著失業乾脆搬到南部生活。很多我在嘉義遇到的長輩都說，來這是頭殼壞掉，但我明明也有同齡層的朋友在嘉義生活很多年，給我一點信心嘛！」

而網友們看完則感嘆，「不是資深的問題，是地區的問題，嘉義別說開40k了，開35k都有點不太可能」、「嘉義...那邊可能比台南高雄還要低一點點吧」、「要做這兩個還不如做服務業欸，出差還要自己付一半是怎樣啦」、「出差自己還要一半我笑了」、「如果自己接案呢」、「很多城市都是這樣呀，只有爛老闆壓榨員工」。