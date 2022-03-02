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婆家工作領2萬「婚後變0元」　媳忙整天只喝2口水：弄一身傷

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在婚前就到準婆家工作，月領2萬做得是粗重活；沒想到，婚後不僅薪資歸零，身體還落下一些職業病，讓她忍不住心酸，「明明已經嫁進來了，卻像個外人，也像個免費員工？」

女網友在「靠北婆婆2.0」娓娓道來，她在婚前就到婆家工作，一個月領2萬元，婚後繼續跟其他員工一樣，但薪水卻沒了，面對粗重的工作內容，她經常割到手、瘀青、凍傷，也因此患上媽媽手和足底筋膜炎。

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她委屈表示，「上班時除了上廁所，喝一兩口水當休息，其餘時間就是一直工作到下班，沒時間滑手機，也不能滑手機。而小姑就坐在辦公室辦公，偶爾幫忙不是很粗重的工作，做一下就滑手機，休息個20-40分鐘都有，甚至1小時吧！」

▲▼瘀青。（圖／記者謝承恩攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

如今小姑懷有身孕，未滿3個月，更是餓不得、累不得、冷不得。原po苦笑道，「小姑不進去裡面幫忙之後，雖然婆婆不會直接叫我幫忙，只讓員工工作增加，但他們做不來，還是得我來做，導致我的工作量增加。」

另外，小姑懷孕一事，婆婆親自告訴了公公、老公及其他員工，唯獨漏掉她，「這事是老公告訴我的，只有我覺得這樣對我很不尊重嗎？」

對此，網友們不禁搖頭，「本來就不應該在婆家工作，還是去外面找正常會給薪水的工作，才會做得心情舒爽，也有距離感」、「還是去外面工作吧，對自己比較有保障！免得有一天離開了，沒底氣、沒錢、沒保障」、「對很多女人來說，工作時間可以暫時逃離婆家或自己家庭，而妳在婆家工作，等於24小時除了睡覺，都跟他們綁一起了，想想...不心累嗎」、「出去找工作還有勞健保」、「既然是公司，工作就要給薪水」。

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