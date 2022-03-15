雪中送炭　台南市議會慰問遭逢急難家庭

▲台南市議會郭信良議長與李中岑、王錦德等議員前往慰問黃婦，林炳利副議長與黃麗招議員服務處代表，以及葉誌明區長、安富里翁健倫里長也都到場關心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區一位黃姓婦人，年輕時獨力撫養3名子女，好不容易將孩子養大，大女兒也結婚成家，2022年2月底，兒子與女婿共騎外出工作，遇車禍雙雙過世，家中一時陷入困難。

台南市議會郭信良議長15日與李中岑、王錦德等議員前往慰問，林炳利副議長與黃麗招議員服務處代表，以及葉誌明區長、安富里翁健倫里長也都到場關心。

郭信良議長指出，黃姓民眾育有一兒兩女，小女兒患有中度智能障礙，無法工作。大女兒出嫁後，偕夫婿與娘家人同住，不久前才生下第一個孩子。這個三代同堂的家庭主要由兒子及女婿負擔家裡開支，本來還過得去，沒想到一場車禍帶走家裡兩位經濟支柱，剩下的母女3人沒有固定收入，還要處理喪葬事宜及費用，非常憂愁。

郭信良議長表示，黃姓民眾遭逢急難後，主動向安富里翁健倫里長尋求協助，目前正請區公所加速評估該戶是否符合中低收入戶資格，或是能先申請特殊境遇家庭扶助，好幫助黃家人勇敢地站起來。

郭信良議長並說，黃媽媽住在安南區郡安路五段164巷12弄4號，希望各界能多來關懷，共同幫助她們走出當下的經濟窘境，生活能盡快恢復常軌。