女獨攀登北大武山滑倒撞頭昏倒　救難人員揹回檜谷山莊

▲屏東縣政府消防局救援人員陪同女友山下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓女山友14日攀登北大武山，行經4.2公里處昏倒，檜谷山莊人員獲報救援，並將她揹回山莊，會同消防人員以陸空救援方式搶救，因雲層太厚直升機無法執行吊掛作業，經評估她可單獨行走，因救援人員陪同她下山，消防局提醒山友，登山應結伴同行，考量身體狀況，確保安全。

檜谷山莊莊主於「北大武山資訊站臉書PO文，指山友昏倒在步道4.2公里，立刻丟下手中的碗筷，帶著小戴跟勞楚（ 特蒐的義消）上去了解情況。發現女山友滑倒頭部受創，呈現昏迷狀態，立刻報案通知消防局，第一時間不了解傷者的傷勢，不敢移動，過了些許時間傷者甦醒，開始檢傷，頭部撕裂傷、手腕疼痛、腳麻，嘗試攙扶讓她自行行走，結果腳踝呈現彎曲狀態， 決定用人力背負的方式回山莊。

屏東縣政府消防局14日11時35分接接獲檜谷山莊莊主報案，於泰武鄉北大武4.2公里有山友摔傷，立即派遣泰武分隊、來義分隊、第二大隊及特搜大隊(共計8車17人)出勤，由第二大隊長林國偉指揮，亦同步向空勤總隊申請直升機支援吊掛，陸空兩隊同時併進，以爭取最佳救援時間。

空勤總隊直升機於13時許飛抵吊掛點，但現場雲層太厚，無法執行吊掛，地面搶救人員持續前往於14時54分接觸傷者，初步評估53歲黃姓女山友，意識清醒、頭部外傷、右手疼痛，尚可行走，並協助傷者下山，17時28分抵達新登山口，傷者表示跟團離開後再自行就醫。

屏東縣政府消防局表示，該案違反屏東縣登山活動管理自治條例第六條第2項(領隊未具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照)、及同條第4項(領隊未依規定為本人及隊員辦理登山綜合保險)，可處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。