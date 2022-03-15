　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／照片曝！長榮船又卡住　11萬噸級貨櫃輪在美港口擱淺

▲▼長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口。（圖／翻攝推特）

▲長榮貨輪又擱淺。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

長賜輪2021年在蘇伊士運河「卡關」6天引起全球關注，事件才快滿一周年，長榮海運旗下又有貨櫃輪擱淺，這次是「Ever Forward」，在離開美國首都華盛頓附近時受困。據了解，該船長334公尺、寬48公尺，為11萬噸級貨櫃輪。

彭博報導指出，掛香港旗幟的Ever Forward於13日晚間離開巴爾的摩港海格特（Seagirt）碼頭後擱淺受困。該船原定離港後航向維吉尼亞州的諾福克（Norfolk），卻在華盛頓附近的馬里蘭州乞沙比克灣（Chesapeake Bay）內擱淺。

不過這次事件並不會像長賜輪卡住蘇伊士運河一樣，幾乎卡住全球貨櫃輪通行，馬里蘭州管理局執行董事道爾（William P. Doyle）在聲明中指出，貨櫃船雖然擱淺，但不影響其他船隻進出巴爾的摩港。當局晚間就開始嘗試讓貨輪脫困，但問題尚未解決，救援還在進行中。

長達400公尺的長賜輪2021年卡住蘇伊士運河將近一周，往來400艘船隻全受阻，造成全球供應鏈受到影響，相關經濟影響、新聞話題和梗圖傳播，一時都吸引全球關注。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
iOS 15.4登場！　4大重點功能實測「極速口罩解鎖」
眾量級爆分手「首度合體」對外8字發聲　照片3細節揪感情變化
今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換免費飲料
快訊／林森北男遭利刃刺胸　「鮮血狂湧」送醫不治
澎恰恰半年還不出40萬！女星好心降價「協調私訊」曝：感覺被騙
快訊／桃園燒不停！家樂福倉儲才大火　幼獅工業園區今又竄焦煙
偶像劇女神秘戀男模1年！　「親密血拼」穩交關係曝光
快訊／國道1號五股「5車連環撞
深圳全市瘋搶菜「剩兩樣沒人要」　他笑稱：廣東人對吃很倔強
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭難民暴增至280萬人！　二戰後歐洲最嚴重難民危機

中國犯台後果　專家：西方不會祭「俄式經濟制裁」因為自傷更重

不斷更新／烏西電視塔遭空襲至少9死　札波羅熱核電廠驚傳爆炸

快訊／照片曝！長榮船又卡住　11萬噸級貨櫃輪在美港口擱淺

烏克蘭西北部電視塔遭俄軍轟炸　至少9死9傷「多人埋廢墟下」

不只軍事援助！　美稱俄羅斯求助中國：支援大量軍隊口糧和食物

你佔烏克蘭，我們佔你屋！　俄羅斯寡頭倫敦豪宅遭入侵「解放」

續為烏克蘭求援　澤倫斯基16日對美國會視訊演說

「歐洲最大核電廠」發生爆炸　烏克蘭控俄軍蓄意破壞

拜登未來幾周擬訪歐洲　商討俄烏戰事

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

桃園「家樂福物流中心」火警　焦黑濃煙狂竄！數公里外可見

烏克蘭難民暴增至280萬人！　二戰後歐洲最嚴重難民危機

中國犯台後果　專家：西方不會祭「俄式經濟制裁」因為自傷更重

不斷更新／烏西電視塔遭空襲至少9死　札波羅熱核電廠驚傳爆炸

快訊／照片曝！長榮船又卡住　11萬噸級貨櫃輪在美港口擱淺

烏克蘭西北部電視塔遭俄軍轟炸　至少9死9傷「多人埋廢墟下」

不只軍事援助！　美稱俄羅斯求助中國：支援大量軍隊口糧和食物

你佔烏克蘭，我們佔你屋！　俄羅斯寡頭倫敦豪宅遭入侵「解放」

續為烏克蘭求援　澤倫斯基16日對美國會視訊演說

「歐洲最大核電廠」發生爆炸　烏克蘭控俄軍蓄意破壞

拜登未來幾周擬訪歐洲　商討俄烏戰事

提離職後被問下一步　3種情況千萬別說

土地公「別怕！我罩妳」　德國妹揭來台原因：不回去了

史上最衰球王！他剛登頂就被拿掉俄羅斯國旗　短短3周慘丟寶座

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！網揪照片3細節　秒懂感情變化

烏克蘭難民暴增至280萬人！　二戰後歐洲最嚴重難民危機

日媒報導鈴木誠也加盟教士　本人IG怒回：假消息！

iOS 15.4登場！　4大重點功能實測「極速口罩解鎖」

陽明每股配息20元、費半下跌3%　財經HOT 5一次看

月經會互相傳染？醫打臉「經期同步」都市傳說：國小數學問題啦

快訊／林森北男遭利刃刺胸「鮮血狂湧」！奔檳榔攤求救　送醫不治

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

普丁女兒別墅遭佔領！開放烏國難民入住

烏俄第4輪談判「技術暫停」

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

驚悚人獸交！他性侵鱷魚寶寶片噁翻法官

俄軍狂轟醫院！孕婦下身噴血「母子雙亡」

美中高層激烈對談7小時　關切台海情勢中俄結盟

烏俄談判「技術性暫停」　15日繼續

「歐洲最大核電廠」發生爆炸　烏克蘭控俄軍蓄意破壞

普丁才是全球首富？外媒揭身價之謎

CNN：美消息指出　中國對援俄抱持開放態度

普丁恐掀第三次大戰！　烏喊話把俄踢出歐洲理事會

更多熱門

相關新聞

不只軍援！　美稱俄求助中國：支援軍隊口糧和食物

不只軍援！　美稱俄求助中國：支援軍隊口糧和食物

美國指出俄羅斯13日要求中國，提供經濟和軍事援助以彌補侵略烏克蘭的損失，美媒14日進一步報導指出，除經濟和軍事以外，俄羅斯還向中國要求提供糧食和其他形式的援助。

拜登擬訪歐洲　商討俄烏戰事

拜登擬訪歐洲　商討俄烏戰事

CNN：美消息指出　中國對援俄抱持開放態度

CNN：美消息指出　中國對援俄抱持開放態度

長榮航空提升貨運運能 　3架波音777-300ER客機改貨機

長榮航空提升貨運運能 　3架波音777-300ER客機改貨機

屏東南華微光　勇奪美國繆斯設計獎金獎

屏東南華微光　勇奪美國繆斯設計獎金獎

關鍵字：

北美要聞美國長榮貨櫃輪Ever Forward

讀者迴響

熱門新聞

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

三寶不懂儀錶板上的水母燈號？

2男罹癌王！醫驚見「5大共通點」：下巴快掉下來

深圳全市瘋搶菜「剩這兩樣沒人要」

偶像劇女神秘戀男模1年

普丁女兒別墅遭佔領！開放烏國難民入住

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面