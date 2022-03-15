快訊／照片曝！長榮船又卡住　11萬噸級貨櫃輪在美港口擱淺

▲長榮貨輪又擱淺。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

長賜輪2021年在蘇伊士運河「卡關」6天引起全球關注，事件才快滿一周年，長榮海運旗下又有貨櫃輪擱淺，這次是「Ever Forward」，在離開美國首都華盛頓附近時受困。據了解，該船長334公尺、寬48公尺，為11萬噸級貨櫃輪。

彭博報導指出，掛香港旗幟的Ever Forward於13日晚間離開巴爾的摩港海格特（Seagirt）碼頭後擱淺受困。該船原定離港後航向維吉尼亞州的諾福克（Norfolk），卻在華盛頓附近的馬里蘭州乞沙比克灣（Chesapeake Bay）內擱淺。

不過這次事件並不會像長賜輪卡住蘇伊士運河一樣，幾乎卡住全球貨櫃輪通行，馬里蘭州管理局執行董事道爾（William P. Doyle）在聲明中指出，貨櫃船雖然擱淺，但不影響其他船隻進出巴爾的摩港。當局晚間就開始嘗試讓貨輪脫困，但問題尚未解決，救援還在進行中。

長達400公尺的長賜輪2021年卡住蘇伊士運河將近一周，往來400艘船隻全受阻，造成全球供應鏈受到影響，相關經濟影響、新聞話題和梗圖傳播，一時都吸引全球關注。