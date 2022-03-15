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幕後／4月兵役評估延長9至12個月　訓練內容將檢討更精實

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲史上最硬教召實施打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭之際，台灣也正好推動俗稱「史上最硬14天教召」，國人也開始關注4個月兵役太短的問題；近期，軍方確實將「4個月役期延長至9個月至1年」納入評估，但尚未定案，而在此同時，也勢必檢討整體國軍訓練內容，要符合當前建軍思維，言下之意，未來訓練只會更增量、更精實。

美國國防部近年評鑑台灣後備戰力「虛有其表」後，國防部2022年元旦成立「全民防衛動員署」，更在今年啟動「史上最硬14天教召」；而這也是總統蔡英文、軍方極為重視的強化重點，而軍方不免俗以「日誌」方式大力宣傳。

在「14天教召」上路前，正好碰上俄羅斯武力入侵烏克蘭，而烏克蘭軍民合力抗俄，給予台灣內部許多啟發，國人更為關注這次「14天教召」的成果，軍方大力宣傳也無可厚非。不過，根據軍方釋出的訓練內容，讓熟悉軍方事務人士憂心會流於「一場Show」。

對此，國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲受訪時表示，其實各國教召都會以「地面部隊」為主，訓練內容也大同小異，而這次教召有觀察到，有對重兵器、機槍操作進行訓練，而關鍵是這次「射擊發數」有增加，這是可以肯定的部分，但他也認為，這次教召接近「實驗營」、「教導營」的性質，不過軍方也有承諾了，會滾動式來檢討。

對於外界認為，對照這次烏俄戰爭帶來的啟發，教召單位的「訓練內容」上，是否可以再精進或調整，蘇紫雲說，其實先前香港的問題，告訴台灣人，中國不可信，而這次烏克蘭、俄羅斯則提醒台灣人，侵略是隨時可能發生的，而在這樣背景下，民間跟後備教召受到更高支持，確實「民氣可用」。

▼史上最硬教召實施打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

在此同時，國內也掀起議論「4個月義務役」是否延長役期。對此，軍方確實也已納入延長9個月或1年的評估，只是尚未定案。對此，熟悉軍方事務人士坦言，役期的時間長短是一個點，但重點還是在於「訓練內容」，因此在評估延長兵役的同時，也要同步針對訓練內容進行檢討，是否符合當前建軍的構想。

該位人士說，現役約18萬正規部隊之外，後備編列28萬人，以及可用人力223萬編管人力，在戰時如何運用；簡言之，單就後備部隊，如何在戰時發揮有效戰力，如何協助疏散、基礎設施維護、快速執行阻絕任務等。因此，不論現役部隊、義務役、後備部隊的訓練，在課程安排、訓練量、精實度，在未來勢必都還要有所調整跟提升。

在訓練內容的強化有一定討論後，才進入到「役期延長」的評估。對此，蘇紫雲受訪時，針對「役期延長」進行分析，首先，俗稱地表最強「美軍」，訓練只有10週，他們學習操作步槍、機槍、手榴彈、火箭筒等，10週他們認為就是合格步槍兵，而瑞士的軍事訓練役也是18週，以此台灣的4個月兵役，如果課程內容調整，也是能滿足基本戰鬥兵的需求。

「4個月基礎訓練夠了。」不過，蘇紫雲指出，考量延長役期9個月至1年，這多出來的5到8個月，關鍵在於如何讓結訓的基本步槍兵，實際到所屬部隊服役，可以有實際服役經驗，同時也增加現役部隊一定規模。

蘇紫雲說，下部隊之後的義務役，可以「上線」參與到基本的任務，不管是簡單衛哨、演習，但可以跟著部隊搭卡車、雲豹，過程中熟悉武裝部隊的運作狀況，這樣未來如果有臨時狀況，會有一些是不用教的；若參照歐洲民主國家，也大概有5、6個國家兵役是9到12個月一期。

另一方面，從現役志願役部隊來看，出生率下降，每年志願役又要跟警官、海巡、消防、三軍官校、百工百業搶人，要當志願役的分母數只會越來越少，這種強制義務役填補，至少讓部隊基礎負擔變少，只是幹部負擔加重就是。

蘇紫雲用「民間公司」來形容義務役士兵，完成4個月新訓，就像是完成公司新人訓練，下部隊到各單位去，可以幫忙填補人力，也熟悉該單位業務，但對於幹部來說，每幾個月就要訓練一批新人。

▼史上最硬教召實施打靶訓練。（圖／記者李毓康攝）

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,野戰宿營帳篷,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

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