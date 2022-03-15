美中對談關切中俄結盟　外交部：中國該譴責俄羅斯侵略烏克蘭

▲中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與白宮安全事務助理蘇利文在羅馬會談。（資料照／翻攝央視）

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰事持續之際，美中高層14日在羅馬進行會晤，美方在會中對中俄結盟、北京在台海挑釁作為表達關切，雙方激辯7小時。對此，外交部發言人歐江安15日在例行記者會表示，美方事前與事後均向我方簡報，美方多次強調對台灣的支持與承諾「堅若磐石」（rock-solid），以實際行動力挺台灣，呼籲中國作為聯合國安全理事會常任理事國，應譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）3月14日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬進行會談，美方曾對中國與俄羅斯結盟及北京在台海的挑釁行為等表達關切。

歐江安今天上午回答媒體提問表示，外交部一向密切注意美國與中國高層互動情形，並在台北及華府與美方均有緊密良好及順暢的溝通管道，針對這次會談的安排及會談的情形，美方已在事前及事後第一時間向我方簡報，但是基於雙方慣例及默契，相關細節不便對外說明。

歐江安表示，自拜登政府上任以來，已多次強調對台灣的支持與承諾「堅若磐石」（rock-solid），此立場不僅反映在美方月前發布的印太戰略報告中，也透過派遣跨黨派資深訪團抵訪台灣等方式，以實際行動力挺台灣。

歐江安補充，面對中國政府施加的軍事、外交及經濟威脅，我國將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

外交部也呼籲，中國做為聯合國安全理事會常任理事國，也應採取具體作為，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並配合國際社會的積極措施，以制止俄羅斯在烏克蘭的暴行。