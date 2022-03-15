探索夢號「欠款500萬」被暫緩出港　航港局扣留900萬保證金

▲探索夢號被暫緩出港。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

星夢郵輪「探索夢號」原訂昨晚6時駛離基隆港，不過卻遲遲沒有出港，交通部航港局表示，因探索夢號積欠款項問題尚未解決，欠款至少高達500萬，因此暫緩出港，另探索夢號現有900萬保證金設定質權於航港局，建議債權人儘速申請假扣押。

星夢郵輪「探索夢號」在衛福部、交通部觀光局、基隆市政府等多方見證下，2020年7月在台首航，是全亞洲第一家疫後復航的郵輪公司，間接吸引各大郵輪來台申請營運核准，皇家加勒比、公主、龐洛、MSC等。

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然而探索夢號去年5月因疫情關係預防性停航，直到去年12/31才復航，不過由於上下船旅客都需自費做PCR篩檢，加上東北季風風浪大不適合航行，使得全台繞島遊賣況不如預期，此外，今年1月母公司香港雲頂集團爆出財務危機，不到一個月，1/24起探索夢號就處於停航狀態，郵輪一直停泊在基隆港

航港局表示，該郵輪現有900萬保證金設定質權於本局尚未返還，建議債權人應儘速依民事訴訟救濟程序及相關保全程序向法院就當事人財產申請假扣押(保證金)，航港局會依法院裁定配合辦理。

航港局表示，依商港法及國際公約實施之港口國管制，除涉及航安及船舶污染缺失或是違反我國公法上義務外，不得留置船舶。

航港局指出，探索夢號原訂昨晚6點出港，不過因有欠款問題，欠款至少高達500萬，因此暫緩探索夢號出港，並非扣船，正在等待其說明情況。