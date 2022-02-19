　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨擬提名新黨背景黃琳惹議　管碧玲籲理性：看到當年11寇影子

▲▼民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨新北市議員選舉擬提名新人黃琳遭到起底曾有新黨背景，引起地方爭議，民進黨立委管碧玲19日發文表示，這次的爭議讓她看到當年民進黨內部鬥爭「11寇」的影子，呼籲民進黨用理性的討論、建立機制解決問題，不要再犯下當年的錯誤，「我們沒有條件犯錯」。

管碧玲透過臉書呼籲，「11寇2.0，千萬不可，呼籲用制度取代獵巫」，建議「民進黨提名要不要防止被紅統滲透？如何防止？要如何定義、篩選紅統？國家可以建立「反滲透法」的法體制，民進黨能不能建立類似的提名機制？」。

管碧玲強調，「讓討論朝向這一個積極的方向吧」，鎖定對象，集體獵巫，「11寇」殷鑒不遠，「我真的認為千萬不可」，和當年相比，民進黨已經是更成熟的政黨，應有能力用理性的討論，建立可行的機制釋疑。人民支持民進黨，「反統」是基本的期待，用建立機制，化解社會的疑慮，取代情緒宣洩的獵巫，無論如何，不宜如同當年束手無策。

管碧玲稍早也於臉書回顧，2007年11寇的鬥爭，可以煽起深綠的危機意識，造成數以萬計的選民群起連署反輔選被點名的「紅寇」，民進黨最脆弱的時候，內鬥的烽火最猛烈，黨內人士面對理盲野火，不敢對抗，沉重的氛圍，演變成排藍民調、延續到四大天王之爭；最後民進黨失去政權，優秀人才也馬失前蹄。

管碧玲擔憂表示，這幾天初選的競爭手段，很多人說「看到當年11寇鬥爭手段的影子，令人憂慮」，同時也看到此起彼落的報導，不斷攻擊特定派系，製造出派系大亂鬥的假象，讓民進黨充滿令人厭棄的權謀形象，隱隱約約看到一個操作的力量，不斷射向一個稻草人，「希望提醒民進黨同志，我們沒有條件犯錯」。

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
等14年終於領到2.3億遺產！　女星媽媽癌逝…她曾窮到剩10
只賠截肢女孩10萬？　老闆娘出面反駁：不夠可以再提
快訊／北市公布最新足跡　經過多個捷運站
藝人郭美珠7百萬珠寶遭竊　女外傭出境行李「X光機」有金屬反應
水餃攤商丈夫、2子「陰轉陽」Ct值曝　2班停課14天
快訊／被同學傳染！板橋某國中生足跡曝　捷運這兩站上下車
快訊／「截肢女孩」公司遭罰45萬！局部停工處分
疫情趨緩陳時中可參選？　蘇貞昌回應了
快訊／新北集檢中心護理師確診　急匡18人採檢
「大陸最窮影帝」突宣布離婚！　拒接爛戲寧當外送員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北議員談「缺蛋」遭民眾留言性騷擾　她：社群互動應性別友善

北市公布確診足跡　案19990、19991到過馬偕醫院、大龍峒保安宮

案19997北市足跡曝　康是美、洪瑞珍三明治店、多次往返捷運這3站

確診者足跡曝光！案19992曾搭306公車、坐捷運往返永春市府站

又一例確診者到過大龍峒保安宮！北市公布案19989足跡

北市公布案19950足跡　搭北捷到中山站、中正紀念堂站、新店區公所站

快訊／新北護理師「工作為接待確診者」　衛生局：感染源疑病患

美麗島史料新書出版　蘇貞昌：很多人已不知道威權統治的恐怖

快訊／宗教聚餐團＋4　3同住家人陰轉陽、板橋某國中學生染疫

快訊／被同學傳染！板橋某國中生足跡曝　搭板南線在這兩站上下車

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

新北議員談「缺蛋」遭民眾留言性騷擾　她：社群互動應性別友善

北市公布確診足跡　案19990、19991到過馬偕醫院、大龍峒保安宮

案19997北市足跡曝　康是美、洪瑞珍三明治店、多次往返捷運這3站

確診者足跡曝光！案19992曾搭306公車、坐捷運往返永春市府站

又一例確診者到過大龍峒保安宮！北市公布案19989足跡

北市公布案19950足跡　搭北捷到中山站、中正紀念堂站、新店區公所站

快訊／新北護理師「工作為接待確診者」　衛生局：感染源疑病患

美麗島史料新書出版　蘇貞昌：很多人已不知道威權統治的恐怖

快訊／宗教聚餐團＋4　3同住家人陰轉陽、板橋某國中學生染疫

快訊／被同學傳染！板橋某國中生足跡曝　搭板南線在這兩站上下車

新北議員談「缺蛋」遭民眾留言性騷擾　她：社群互動應性別友善

令和怪物2月狂飆生涯最快163公里　王柏融體驗火球

多家陸企被美列「惡名市場」　陸商務部：不負責任不客觀

桃園會展中心公共藝術設置公開徵選　歡迎優質藝術團隊參與　

北市公布確診足跡　案19990、19991到過馬偕醫院、大龍峒保安宮

夫妻下車「突然熄火」...車門反鎖　2歲女娃嚇哭警破窗救人

好市多新品「地獄級甜爆」　連台南人也不敢喝！網敲碗他：幫鑑定

快訊／大白天就酒駕　高雄賓士男逆向追撞多部機車2送醫

案19997北市足跡曝　康是美、洪瑞珍三明治店、多次往返捷運這3站

確診者足跡曝光！案19992曾搭306公車、坐捷運往返永春市府站

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

政治熱門新聞

快訊／北部聚餐團足跡公布　全聯、屈臣氏、捷運松山線及淡水線

快訊／板橋某國中生足跡曝　搭板南線在這兩站上下車

焦糖哥哥喊「有人出錢勸退」　調查結果曝：他說沒這回事

2年發2.3億補貼！北市觀傳局宣布防疫補助2月底結束

北市公布案19950足跡　搭北捷綠線、橘線

快訊／新北集中檢疫中心護理師確診　新北急匡18人採檢

快訊／北市+5分布出爐　大同區3人、信義區2人

快訊／三重幼兒園4歲童確診　新北急篩400人結果出爐

不排除台海生變　吳釗燮：絕不會屈服中國武力威脅

邱建富嗆「複製貼上」　反遭譏：豬隊友扯後腿

何時投入北市選戰？陳時中：看到亮光的時候

疫情趨緩陳時中可參選了？　蘇貞昌再訂目標：讓防疫、經濟共存

焦糖哥哥遭網友出征　蔡壁如貼「大合照」狂酸

黃郁婷嗆「開放酸民留言」　王定宇：中國主場友善就好好去那邊

更多熱門

相關新聞

被質疑新黨經歷　黃琳首回應打「媽媽牌」

被質疑新黨經歷　黃琳首回應打「媽媽牌」

民進黨新北市第9選區議員提名保障1名女性，因此該選區唯一的女性參選人黃琳形同被保送，引發正國會的同選區議員參選人張銘祐不滿，並質疑黃琳過去的新黨背景。黃琳18日首次回應爭議，表示自己不否認新黨經歷，但也驚訝這成為個人攻擊的題材；黃也大打「媽媽牌」，直言：「媽媽，對不起，讓您擔心了。」

婦女保障名額ＯＲ變相保送？

婦女保障名額ＯＲ變相保送？

張銘祐向蔡英文陳情　質疑黃琳昔「新黨」統派背景

張銘祐向蔡英文陳情　質疑黃琳昔「新黨」統派背景

民進黨保送新黨背景參選　他開罵沒人了嗎

民進黨保送新黨背景參選　他開罵沒人了嗎

世新女神「綁肉粽戰袍」胸前全開　奎丁驚呆：看到核彈！

世新女神「綁肉粽戰袍」胸前全開　奎丁驚呆：看到核彈！

關鍵字：

黃琳管碧玲11寇

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

女童趕作業看不清了　母：你裝的

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

邱鋒澤爆不爽羅志祥同台！2年前「被挖菊花」埋心結

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

報復前男友出道拍AV！　清純校花被起底名校女大生

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面