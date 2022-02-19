民進黨擬提名新黨背景黃琳惹議　管碧玲籲理性：看到當年11寇影子

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨新北市議員選舉擬提名新人黃琳遭到起底曾有新黨背景，引起地方爭議，民進黨立委管碧玲19日發文表示，這次的爭議讓她看到當年民進黨內部鬥爭「11寇」的影子，呼籲民進黨用理性的討論、建立機制解決問題，不要再犯下當年的錯誤，「我們沒有條件犯錯」。

管碧玲透過臉書呼籲，「11寇2.0，千萬不可，呼籲用制度取代獵巫」，建議「民進黨提名要不要防止被紅統滲透？如何防止？要如何定義、篩選紅統？國家可以建立「反滲透法」的法體制，民進黨能不能建立類似的提名機制？」。

管碧玲強調，「讓討論朝向這一個積極的方向吧」，鎖定對象，集體獵巫，「11寇」殷鑒不遠，「我真的認為千萬不可」，和當年相比，民進黨已經是更成熟的政黨，應有能力用理性的討論，建立可行的機制釋疑。人民支持民進黨，「反統」是基本的期待，用建立機制，化解社會的疑慮，取代情緒宣洩的獵巫，無論如何，不宜如同當年束手無策。

管碧玲稍早也於臉書回顧，2007年11寇的鬥爭，可以煽起深綠的危機意識，造成數以萬計的選民群起連署反輔選被點名的「紅寇」，民進黨最脆弱的時候，內鬥的烽火最猛烈，黨內人士面對理盲野火，不敢對抗，沉重的氛圍，演變成排藍民調、延續到四大天王之爭；最後民進黨失去政權，優秀人才也馬失前蹄。

管碧玲擔憂表示，這幾天初選的競爭手段，很多人說「看到當年11寇鬥爭手段的影子，令人憂慮」，同時也看到此起彼落的報導，不斷攻擊特定派系，製造出派系大亂鬥的假象，讓民進黨充滿令人厭棄的權謀形象，隱隱約約看到一個操作的力量，不斷射向一個稻草人，「希望提醒民進黨同志，我們沒有條件犯錯」。