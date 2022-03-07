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張銘祐宣布退出新北議員選戰　「要我對抗陳永福不符合基本道義」

▲▼張銘祐。（圖／翻攝張銘祐臉書）

▲張銘祐宣布退出議員選戰。（圖／翻攝張銘祐臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市黨部日前通過「新北市議員提名席次建議案」，其中在第九選區將提名2席，並設有1席婦女保障名額，使該選區唯一的女性候選人黃琳形同被保送，曾表態參選的張銘祐7日宣布退出年底市議員選戰，同時向支持者致歉。對於過去曾質疑黃琳新黨背景，張銘祐表示，希望民進黨能回歸價值，推出我們可以推薦得問心無愧的候選人。

張銘祐表示，自己2019年受徵召到新北市新店大文山區參選立委，這對民進黨是極其艱困的選區，「投入的當下我就決定，就算落敗，我也要留下來深耕，贏回曾經失去的第二席民進黨議員席次。」

張銘祐指出，自己是民進黨人，知道路是人走出來的。每多一份耕耘，就多一份機會翻轉這個艱困局勢，「我從未離開，也從未有人告訴我：銘祐，不用忙了。因為大家都知道唯有耕耘才有機會。」

張銘祐表示，感謝新北議員陳永福，在自己參選立委期間的協助，對於這次新北市議員初選，銘祐也主張現任優先，新人初選，與陳永福議員分進合擊，拓展民進黨的席次。

張銘祐指出，當時自己與陳永福，並沒有約定不能選議員，反而是有明確目標，就是在這個民進黨的艱困選區，拓展第二席民進黨議員。如果這次經過初選，民進黨一定可以產生最強的兩席提名，在大選力拼泛藍的候選人。

對於民進黨採用初選「一男一女」的提名方式，張銘祐表示，如果自己硬是堅持參選，必然不會與女性參選人黃琳競爭「新人」席次，而是只能與陳永福競爭剩下的「一男」席次，「如果制度要保送黃琳、並要我去對抗大力給予我支持的陳永福議員，那無論我的勝算多少，早已經不符最基本的道義。」

張銘祐表示，對黃琳具有新黨背景的檢視，不是為了抹紅、抹黑，而是希望民進黨能回歸價值，讓民眾有機會檢視，「至少讓我們能有初選競爭的機會，讓新店產生最強的第二席提名。」

張銘祐感嘆，，如今被有心人士導向派系衝突，地盤之爭，「可以想見會有這種操作攻擊，但仍相信支持者們能理解，我希望民進黨能推出我們可以推薦得問心無愧的候選人。」

張銘祐指出，為了對得起在2020年出來投票的7萬3755位支持者，自己從來沒有懈怠，也時刻懷著感謝的心在基層耕耘，跟支持者互動，「很抱歉，銘祐辜負了各位的期待，努力不夠，未能獲得黨中央的支持。」

張銘祐表示，自己沒有背景，只有熱血赤誠，投入地方服務，並希望透過選舉，進一步服務社會，「此刻，已明確得知黨中央的決定，我決定宣布退出本屆新店大文山區的民進黨議員初選。這一仗痕累累，但銘祐仍會繼續負重前行。」

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