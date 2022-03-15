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社會 社會焦點 保障人權

被洗臉埋殺機！林森北巧遇仇家一刀捅死他　海鮮哥行兇畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市中山區2名男子開車行經林森北路，與日前有嫌隙的男子狹路相逢，2人下車與男子發生爭執，竟拿出折疊刀行兇，最後刺中該名男子左胸後開車逃逸，男子送醫搶救後仍宣告不治，動手殺人的嫌犯到案後表示，不滿之前被對方漏氣，才會持刀殺人。

警方調查，行兇的26歲張姓男子，在15日清晨5時許，與朋友開車行經林森北路時，發現33歲的吳姓男子騎車經過，因不滿之前在一個公開場合，曾經遭對方洗臉漏氣，讓自己覺得很沒面子，所以2人上前將吳姓男子攔下，並在林森北路的巷子發生爭執。

▲▼張嫌不滿曾經被死者當眾洗臉，林森北路攔人爆全武行，竟持刀殺人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張嫌不滿曾經被死者當眾洗臉，林森北路攔人爆全武行，竟持刀殺人。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後3人當街大打出手，張姓男子不滿掏出身上的折疊刀，朝吳姓男子左胸猛刺，張男2人在行兇後立刻逃離現場，吳姓男子抱著最後一口氣，走到林森北路上的商家請求協助報案，但救護人員到場吳姓男子已經倒臥地上沒有呼吸心跳。

警消緊急將人送往醫院救治，但最後仍在2小時後宣告不治，警方調閱監視器，發現張姓男子等2人行兇後，開車往三重方向逃逸，最後通知動手的張姓男子到案說明，另名同案嫌犯已掌握身分追查，目前全案朝殺人罪嫌方向偵辦。

▲▼張嫌不滿曾經被死者當眾洗臉，林森北路攔人爆全武行，竟持刀殺人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張男2人毆打死者還持刀殺人，行兇後開車往三重方向逃逸，最後警方通知主嫌到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，動手行兇的張姓男子，在三和市場擺攤賣海鮮，被殺的男子則無業，2人均無幫派背景，張嫌面對警方詢問時，僅簡單表示被死者當眾嗆聲很沒面子，當天狹路相逢所以才會下車理論，最後氣不過才會持刀殺人。

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