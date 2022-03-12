網路賣高端顯卡「匯款不出貨」　警上門逮人傻眼...1張都沒有

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接連破獲2起網路拍賣詐騙，首先是1名男子趁現在全球挖礦風氣盛行，在網路上宣稱販售高端顯示卡、CPU，有不少民眾受害上當，最後警方上門逮人發現男子家中根本沒有這些東西，另外1名男子在臉書販售公仔，但卻根本沒有出貨，22人被害受損31萬多元。

警方調查，25歲的蘇姓男子，看上目前網路趨勢，不少人開始投資加密貨幣「挖礦」，所以在網路上宣稱販賣高端顯示卡以及CPU，等民眾上鉤再以市場缺貨及低於市價甚多，高品價貨品要求先行匯款，等對方匯款之後再封鎖帳號不出貨。

▲北市刑大破獲2起網路拍賣詐騙，其中有名嫌犯將親友帳戶當成人頭帳戶使用。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後到蘇姓男子位於土城的家中搜索，發現蘇男「家徒四壁」，連一張顯卡都沒有，到案後還辯稱，確實是在販售電腦設備但上游廠商供應不足，導致其資金周轉不靈而無法出貨， 帳號遭停用才無法與被害人聯繫，警方偵訊後依詐欺罪嫌送辦。.

警方事後又接獲報案，有1名28歲的林姓男子，在網路上販售限量模型、公仔，以低於市價的價格騙取被害人，被害人匯款至指定帳戶後林卻不出貨，22名被害人向警方報案，估計損失達31萬6千多元。

▲北市刑大發現有嫌犯在網路販售高端顯卡，被害人匯款後慘被封鎖。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後在北市大安區逮捕林姓男子，林姓男子不只在網路詐騙，甚至還向周遭的親朋好友借帳戶使用，不僅如此，還在彩券行購買高額彩券，再要求網路拍賣的被害人將匯款轉至彩券行戶頭，最後再要求彩券行返還多餘的金錢。

林嫌將詐騙的錢，轉至親友、彩券行、房東甚至計程車司機的帳戶，利用這些人的帳戶當做人頭帳戶，最後仍被警方識破，訊後依照詐欺罪嫌送辦。

假丟丟妹小編：你得標了 騙百人信用卡資料...1年狂刷6百萬

前總統馬英九再收「冥紙恐嚇信」 發信地住戶否認...警全面追查