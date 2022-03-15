約少女上水煙館　高中男討酒錢還搬出警官老爸...她氣炸告恐嚇

▲6高中生約2少女水煙館飲酒，還拍照貼網，少女的媽媽發現氣炸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／台北報導

台北市一群高中生在春節期間約了一對未成年姐妹，到大安區一家知名水煙館喝酒，還拍照貼到社群軟體，事後姐妹的媽媽發現後氣炸，質疑為什麼酒吧業者沒有把關，讓未成年進入消費喝酒；更扯的是其中一名爸爸是北市警官的高中生為了索討當天酒費，到姐妹的媽媽開設麵館要錢，揚言不給錢就砸店；新北市政府社會局表示，如違法將開罰最高10萬元。

事件發生在2月3日農曆大年初三晚間8時許，謝姓媽媽表示，當天就讀高一的15歲大女兒說要到東區跟朋友逛街，豈知大女兒跟國三14歲小女兒被一群男高中生約到大安區忠孝東路四段巷內知名水煙館飲酒作樂，過程中還將喝酒、抽水煙過程拍照貼到社群軟體instagrame，媽媽看到氣炸。

▼未成年高中生違法飲酒，還貼上IG。（圖／記者陳以昇翻攝）

媽媽質問大女兒為何到水煙館喝酒，並告誡未成年是禁止喝酒及進入酒吧等場所，違法的話，監護的父母都要連帶處罰，她竟大言不慚地回「同學們都這樣，為什麼我不能？」，其中一名男高中生事後還到媽媽開的麵店索討女兒當天未付的2400多元酒錢，更說「我爸是北市警官，要是不還錢要砸店」。

事後媽媽除了向轄區報警被恐嚇外，持續對2位女兒再三告誡，本以為女兒有受教，沒想到又再度跟未成年朋友到信義區松壽路威秀影城旁的露天餐酒館喝酒，還拍下空酒杯上傳IG，媽媽得知後立即報警並趕到現場。

▼高中生拍下水煙及酒照片貼上IG 。（圖／記者陳以昇翻攝）

轄區三張犁派出所到場後，僅將這群未成年高中生帶回所內登記姓名；媽媽表示，未成年小孩通常會受到同儕壓力或慫恿就進入這些場所，業者應該要做好把關的工作，台北市政府及警政單位更應該嚴格約束、監督業者，但明顯2個單位毫無作為。

轄區三張犁派出所所長陳韋勳表示，平時對於轄區飲酒店家都會規劃10時至12時的臨檢，如有發現收留未成年情事，業者涉犯社會秩序維護法第77條，處新臺幣一萬五千元以下罰鍰；其情節重大或再次違反者，處或併處停止營業或勒令歇業。

新北市政府社會局兒童及少年福利科科長葉俊郎表示，如接獲檢舉經警政單位調查，業者違反《兒童及少年福利與權益保障法》第47條，將依第95條處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並公布場所負責人姓名。

▼信義區餐酒館也未善盡把關，放任未成年進入飲酒 。（圖／記者陳以昇翻攝）