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【廣編】lululemon Align™系列　舒適自在每一天

▲lululemon Align™系列 舒適自在每一天。（圖／lululemon提供）

圖、文／lululemon提供

加拿大休閒運動服飾品牌lululemon的暢銷產品Align™系列，運用如奶油般柔軟的Nulu™面料，提供全天候的舒適感。適合執行低強度運動或日常活動，兼具耐用性、機能性和現代風格，使練習當下更專注。

Align™系列以幫助人們調整（Align）自己的思想和動作為設計初衷，期望給予最舒適自在的陪伴，讓你在任何時刻皆能感受到最棒的自己。為提升移動中的舒適性，採用極致柔軟輕質的Nulu™面料，如同第二層肌膚般幾乎感覺不到存在，擁有良好延展性、透氣排汗等特性，更添加Lycra®纖維以維持布料彈性和形狀。

本系列包含完整運動內衣、背心、上衣、褲裝等多元選擇，搭配簡約設計，提供各種穿搭靈感。更擁有貼心設計，針對白色、淺色系款式增添內襯，賦予安心與自信；褲裝腰部設計有隱藏口袋，讓外出運動者，可以只帶一張卡或鑰匙方便隨行，全方位滿足各種需求。

lululemon台灣為使更多人能感受全天候的極致舒適，於社群發起「#Align每一天」試穿挑戰！邀請愛好者分享自己的Align™系列生活穿搭照、或於指定期間（即日起至3月11日）至全台六間門市試穿Align™系列，並拍攝更衣室穿搭照，發布於個人IG公開帳號，同步完成特定標記@lululemontw #Align每一天 #thesweatlife，即有機會獲得價值NT$ 3,000元的品牌禮物卡。快來親身體驗一試就愛上的感受，從居家工作到週末微旅行，任何時刻都能有Align™系列相伴！

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