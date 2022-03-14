入境檢疫縮短！柯文哲憂3月17日出現首波確診　準備疫苗護照「強力管制」

▲柯文哲14日出席「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」頒獎暨宣傳記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對國內本土疫情趨緩，衛福部日前宣布，7日起鬆綁邊境管制，入境檢疫從14天縮短至10天，並同步開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可。台北市長柯文哲認為，近期中國、香港、日本、南韓與新加坡等地都出現疫情，他估計3月17日會出現第一波確診。

柯文哲14日出席「2022台北千萬要結婚，結婚送千萬」頒獎活動，被問到台北市政府南區一樓於9日有確診足跡，柯文哲提及，這兩週南韓、日本、新加坡疫情都相當嚴重，13日中國大陸深圳捷運停開，上海也開始加強管制，「我們周邊國家到底是發生什麼事？」

柯文哲表示，世界趨勢是確診數字在下降，日韓則跟在後面，而台灣從3月7日開始將14天居家檢疫改為10天，所以第一波確診者應是從3月17日開始出現，「我現在也很擔心。」

不過，柯文哲指出，萬一有問題的話，台灣也有「緩衝期」，目前北市府內部正在做研究中，且也準備好疫苗護照，倘若有風吹草動就立刻上線，並進行強力管制，限制沒打疫苗者不能去很多地方，防止病毒傳染。

關於柯文哲所謂的「緩衝期」，台北市發言人陳智菡14日接受電訪時補充，北市府先前有研究國外發生疫情後反應至台灣的時間，並非當下立刻反應，大約6個月內才會出現狀況，所以必須提高警覺、先做好準備。