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快訊／今本土+2「1例是不明感染」　另增73例境外

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例本土個案，1例和雙北不明感染鏈相關，另1例則是新增不明感染個案，個案是住在基隆的20多歲女性，因為有症狀就醫，自己警覺快篩陽性，之後PCR採檢陽性，Ct值13.1。

▲▼3/14新增個案。（圖／指揮中心提供）

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▲3/14新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡分別為30多歲及20多歲，另外今日新增境外移入個案為42例男性、30例女性、1例調查中，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自索羅門群島(6例)、越南(5例)、香港(4例)、泰國及美國(各3例)、新加坡、緬甸、印尼、德國、澳大利亞、馬來西亞及巴基斯坦(各2例)、巴拿馬、日本、英國、柬埔寨及俄羅斯(各1例)移入，另33例調查中。入境日介於今(2022)年2月27日至3月13日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計6,598,432例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,576,603例排除)，其中21,363例確診，分別為5,819例境外移入，15,490例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

台灣自2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

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