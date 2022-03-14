再增73例境外移入！「索羅門島6人最多」　35例落地採檢確診

▲央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（14）日國內新增73例境外移入，其中35例落地採檢確診，其餘38位為居家檢疫採檢驗出，自索羅門群島返台6例最多，有33例來源國待查。另增2名本土病例，確診個案中無人死亡。

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▲3/14新增個案。（圖／指揮中心提供）

落地篩檢部分，指揮中心指揮官陳時中指出，今日上午有4架航班入境，2架美國、1架荷蘭、1架新加坡，共計採檢239名乘客，驗出2名確診者，皆來自新加坡，陽性率0.84%。昨日則有21架長程航班入境，共採檢1065人，驗出35名確診，陽性率3.29%。

陳時中表示，這週從歐美來的航班陽性率相對比較低，東南亞、南亞相對稍微多一些，「因為早上從歐美來的比較多，相對早上驗出比例比較低；下午有中東、南亞、東南亞，相對都比較高一點。」

▲3/14落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲3/13落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。