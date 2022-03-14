關懷在台僑民！印尼代表處辦「行動領務」　徐榛蔚設宴慰辛勞

▲駐台印尼經濟貿易代表處行動領務服務列車，由布迪桑托索先生代表等一行近30位人員到花蓮協助換發護照事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

駐台北印尼經濟貿易代表處於本月13日至花蓮縣辦理「行動領務服務」，透過服務主動關懷遠渡到花蓮縣辛勤工作的移工朋友及印尼僑民，就地提供護照換發、補發、首辦等申請服務，不僅方便快速，同時也節省民眾時間免去來回奔波之苦。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與代表處人員及僑民代表合影。

駐台印尼經濟貿易代表處行動領務服務列車，由Mr. Budi Santoso（布迪桑托索先生）代表等一行近30位人員到場協助換發護照事宜，一次收件、全程服務，非常便利。

縣長徐榛蔚於前1日晚間假翰品酒店宴請外交部東部辦事處、移民署及印尼駐台辦事處等貴賓，同時也感謝遠道而來代表處人員將便利服務親送至花蓮。

花蓮縣截至今年1月底止，印尼籍移工人數為2768人，新住民人數為550人，總計3318人。這群移工與在地花蓮鄉親共同生活融為一體成為家人。

社會處長陳加富表示，縣府積極從便民角度思考了解民眾的需求，透過中央與地方政府攜手合作下，不論是移工或新住民提供貼心有感服務，讓幸福繼續前行。共同為花蓮造福，實現「國際智慧城市，觀光友善花蓮」的施政願景。