改善打火兄弟辦公環境　南消二大隊楠西分隊新建工程動土

▲台南市長黃偉哲主持台南市消防局第二救災救護大隊楠西分隊新建工程動土典禮，祈求工程施工期間一切順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲14日上午，前往楠西區出席主持台南市消防局第二救災救護大隊楠西分隊新建工程動土典禮，由黃偉哲率領消防、義消人員等，會同各級民意代表，監造設計單位及施工廠商進行動土奠基儀式，祈求工程施工期間一切順利。

黃偉哲市長指出，台南市消防局第二救災救護大隊楠西分隊既有辦公廳舍，位於楠西區信義路66巷3號，興建於1991年，為地上2層建築，總樓地板面積為270.4平方公尺（約81.8坪），因位於狹小巷道車輛出勤不便，內部空間老舊狹小，空間不足無各項裝備器材室，部分消救車輛長期停放戶外，影響使用效能，考量救災車輛及裝備器材設備日益增加，亟需新建新廳舍。

在市議會的支持下，自2019年度起分年編列工程預算4500萬元，因近年來營建物價持續高漲，歷經二次流標後，2021年度追加預算500萬元，工程總預算調整為5000萬元，於2021年12月工程順利發包。新建廳舍位於楠西區東勢段532地號（西公園/民生路60號旁），為地上3層鋼筋混凝土主體廳舍，基地面積約為1074平方公尺，總樓地板面積約為992平方公尺，整體工程預計2023年12月完工。

楠西分隊廳舍的設計概念來自楠西區最著名的景點「曾文水壩」，並且融入代表消防的磚紅色。設計考量除了符合實際消防工作所需，亦與其周遭景點為之連結，期望營造出豐富樣貌消防廳舍。

黃偉哲市長提及，消防人員堅守崗位站在第一線肩負重任，常常不眠不休執行救災、救護工作，可以說是臺南的打火英雄與守護天使。盼望辦公廳舍打造完成後，能改善工作環境，打造優質友善公共職場，提升消防同仁工作士氣增加凝聚力，相信消防人員在更優質的執勤空間，能更進一步保障楠西地區居民生命及產業安全。

消防局局長李明峯表示，自黃偉哲市長上任以來對於消防人員的各項福利、待遇均全力支持，如增加消防人員數量、消防廳舍的興建、充實消防車輛、器材裝備、提高各項福利等，經費高達11億多元，讓我們消防同仁不但在災害搶救安全受到保障，且提升消防人員生活居住品質。新廳舍完成後，必能更加強化台南市整體救災救護能量。