強化工廠及高樓消防搶救效能　南消六大隊辦理幹部及大隊幕僚水源供應訓練

▲南消六大隊長邱淵明率隊進行高樓水源踏勘及水源訓練開訓指導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊，10日開始針對所屬分隊幹部及幕僚人員，於疫情期間各項對外場所演練暫停之餘，仍內部持續強化大隊所屬消防水源中繼及供應作業，在安南分隊駐地，辦理工廠及高樓火災水源官水源中繼調度訓練課程，藉以強化大隊幕僚作業能力，期能減少市民財產之損失。

六大隊指出，這次訓練主要目的是為了強化所屬分隊幹部及幕僚人員消防水源及水線中繼作業能力；訓練內容包含「消防車幫浦性能介紹」、「恆壓及恆流供水方式」、「循環式送水作業」、「高樓連結送水管送水作業」等項目，培養大隊救災團隊默契，讓指揮體系與作戰體系相互融合，台南市消防局第六大隊轄區火警為都會型災害特性，大隊指揮應變體系短時間需處理大量訊息及管理各救災人車資源；第六大隊訓練並運用指揮幕僚群針對水源供應及中繼作業擔任水源官負責執行，並強化運用高樓及工廠蓄水池消防水源使用操作，讓原擔任水源官工作之各分隊所屬帶隊官回歸隊伍監督同仁安全，亦可增加前線人力更有效率執行分派任務；除了提升救災官控安全，也讓水源官專責化以提升作業效率；本次訓練的人員均表示有這樣的訓練及測驗可快速讓自己進入狀況、融入第六大隊的救災模式及觀念，對於日後救災相當有幫助。

市長黃偉哲表示，台南市所轄範圍甚廣且廣布高樓及工業區，各種場所特性複雜，消防人員惟有時時刻刻透過訓練來強化個人及團隊間的救災能力與默契，能有效減少市民生命財產損失；消防局李明峯局長表示，在疫情仍未完全控制的情況下，要面對有別以往的救災型態，基本的強化訓練確實不可忽視，在符合安全防疫的前提下，消防局透過一系列課程及測驗，讓所屬消防人員對於消防局救災模式有更深入的瞭解，絕不因為疫情而忽略救災團隊訓練，以期成為一個安全又有效率的救災團隊。