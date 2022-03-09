竹山鎮水資源回收中心動工　打造地方民生汙水處理和環衛核心

▲竹山水資源回收中心開工動土（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為加速推動公共污水下水道用戶接管，竹山鎮水資源回收中心日前正式動工啟建；南投縣政府指出，該回收中心第一期總工程經費1億8千萬元，預計明年中完工後，將會開始進行用戶接管工程，屆時期望民眾多加配合。

開工動土典禮於3日舉辦，由縣府秘書長洪瑞智主持，帶領與會來賓持香祝禱工程順利，並進行持鏟動土儀式；內政部營建署副署長吳宏碩、營建署下水道工程處中區分處長沈益生，以及縣議員蔡孟娥、吳瑞芳，竹山鎮長陳東睦、鎮民代表會多位代表及里長都到場共襄盛舉。

縣府工務處表示，南投縣自民國93年起配合中央頒訂「竹山鎮污水下水道系統第期實施計畫」、100年獲營建署同意補助辦理；水資源回收中心設於向學街與下坪街交界處，於街尾仔溪右岸佔地約2.36公頃，總工程建設經費為1億8048萬元，第一期工程設計的每日生活污水處理量為3公噸。

工務處說明，未來竹山鎮大部分民生污水將由下水道排入該中心，經進流抽水站、前處理單元、初沉池、生物處理單元、二沉池、消毒系統、過濾回收、污泥濃縮及脫水處理後，使排放街尾仔溪至濁水溪的放流水水質達到公共下水道放流水標準，完工後能徹底改善計畫區內的水污染狀況，以淨化河川、使環境更乾淨健康，新建物也不需再自設簡易的污水設施、減輕民眾負擔。

洪瑞智指出，下水道普及率是國家進步指標之一，但南投公共污水下水道用戶接管普及率僅約6.35%、污水處理率約24.5%，與先進國家相去甚遠，仍需中央與地方一起努力來加速建設；他感謝營建署在前期作業的推動代辦和94%的經費補助，讓4大鄉鎮市的污水下下道工程能順利進行，完工後必能有效改善竹山地區的環境衛生及河川水質等環境品質，有利於地方繁榮發展。

吳宏碩則對縣府全力推動下水道興建工程表示肯定，目前竹山鎮下水道第一期工程的大管推進作業已完成，而包括正要動工的水資源回收中心及後續的用戶接管工程，總工程經費達18億元，預估113年中可全部完工，承諾營建署未來會全力支持協助進行後續作業。