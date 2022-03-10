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提升消防人員救災知能　南消七大隊辦理高樓踏勘及電梯救援訓練

▲台南市消防局第七大隊，3月起陸續針對所轄高層建築物辦理現地踏勘及電梯救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊，3月起陸續針對所轄高層建築物辦理現地踏勘及電梯救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來大規模停電案件頻傳，常伴隨著民眾受困電梯撥打119求救，為強化消防人員救災能力，台南市消防局第七大隊，3月起陸續針對所轄高層建築物辦理現地踏勘及電梯救援訓練，以強化各分隊針對轄區高層建築物的認識，並提升消防搶救技能。

▲台南市消防局第七大隊，3月起陸續針對所轄高層建築物辦理現地踏勘及電梯救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊指出，高樓踏勘分兩部份：（一）現地踏勘：透過走動式踏勘介紹消防設備、周遭水源、救災動線等，以提升消防人員對於場所地理位置、救災動線的熟悉度。（二）電梯救援訓練：由電梯專業技師針對場所緊急升降機進行現場講解及實地操作，使消防同仁對於緊急升降機操作及電梯救援更加熟悉。

▲台南市消防局第七大隊，3月起陸續針對所轄高層建築物辦理現地踏勘及電梯救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊大隊長黃輝林表示，高層建築物特性為住戶眾多，動線複雜，如發生災害常導致救災不易；藉由現地踏勘，可使消防人員對於場所更加熟悉，對於救災佈署將可更加迅速，提升救災反應度。

▲台南市消防局第七大隊，3月起陸續針對所轄高層建築物辦理現地踏勘及電梯救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，未來將持續精進消防人員災害現場搶救及應變能力，以保障居民及消防人員自身安全。市長黃偉哲也呼籲，電梯車廂不是密閉空間，不會有窒息的問題，遇到電梯受困時請保持冷靜切勿驚慌，利用通訊設備與管理員聯絡，或用手機撥打119報案靜待救援，才是自保之道。

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