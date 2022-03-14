深圳封城「陸網狂罵香港」　貼海灘玩水照痛批：都被你們害慘了！

▲深圳疫情升溫，民眾排隊接受檢測。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

深圳13日晚間突然宣布封城，大陸社群網站上一片哀嚎，並有大量網友將矛頭指向疫情已延燒多月的香港，認為深圳都是被香港連累，還有人貼出香港民眾當天在海灘上玩水的照片，痛批「深圳在封城，你們卻在逍遙？」甚至連大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進都發文直言「香港牽連了深圳。」

根據深圳官方的公告，從14日至20日，深圳全市各級機關、事業單位都必須轉為居家辦公，所有營業場所、門店一律提葉，全市公車、地鐵停業，全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，全市人員非必要不離開深圳，確有特殊需要一律憑24小時核酸陰性證明離開深圳。

公告發布之後，大陸社群網站上一片哀嚎，許多人都感到非常擔憂，並有大量網友將矛頭指向疫情已延燒多月的香港，認為深圳都是被香港連累，「整個深圳都被香港害了，周圍的城市都岌岌可危！」「香港整天在旁邊『投毒」，深圳怎麼能好？」「國家還派人援助香港，結果現在自己也燒起來了！」

更有網友貼出了香港民眾13日在海灘玩水的照片，痛批香港根本沒認真防疫，「香港人根本不在乎，罵了也沒用，爛透了。」「香港人早就躺平了，難怪死亡率那麼高。」「深圳在封城，你們卻在逍遙？還能出去玩水？」

▼大陸網友貼出香港民眾玩水的照片。（圖／翻攝微博）



甚至連大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進都在文章中直言「香港牽連了深圳」，他表示，「香港牽連了深圳，深圳星期天公布的舉措意味著這座城市近乎『封城』。然而老胡相信騰訊不會停擺，我們都在用著微信提供的一切。我還希望華為、中興、大疆等商業巨頭的業務也都不會因這輪疫情受到影響。期待深圳能速戰速決，壓縮城市人員流動停止的時間，讓這座城市的普通服務業商家也盡量少受損失，絕大多數都能挺過去。」

▼胡錫進直言「香港牽連了深圳」。（圖／翻攝微博）



▼大陸網友留言表達對香港的不滿。（圖／翻攝微博）