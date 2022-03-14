　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳封城「陸網狂罵香港」　貼海灘玩水照痛批：都被你們害慘了！

▲▼深圳疫情。（圖／CFP）

▲深圳疫情升溫，民眾排隊接受檢測。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

深圳13日晚間突然宣布封城，大陸社群網站上一片哀嚎，並有大量網友將矛頭指向疫情已延燒多月的香港，認為深圳都是被香港連累，還有人貼出香港民眾當天在海灘上玩水的照片，痛批「深圳在封城，你們卻在逍遙？」甚至連大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進都發文直言「香港牽連了深圳。」

根據深圳官方的公告，從14日至20日，深圳全市各級機關、事業單位都必須轉為居家辦公，所有營業場所、門店一律提葉，全市公車、地鐵停業，全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，全市人員非必要不離開深圳，確有特殊需要一律憑24小時核酸陰性證明離開深圳。

▲▼深圳疫情。（圖／CFP）

公告發布之後，大陸社群網站上一片哀嚎，許多人都感到非常擔憂，並有大量網友將矛頭指向疫情已延燒多月的香港，認為深圳都是被香港連累，「整個深圳都被香港害了，周圍的城市都岌岌可危！」「香港整天在旁邊『投毒」，深圳怎麼能好？」「國家還派人援助香港，結果現在自己也燒起來了！」

更有網友貼出了香港民眾13日在海灘玩水的照片，痛批香港根本沒認真防疫，「香港人根本不在乎，罵了也沒用，爛透了。」「香港人早就躺平了，難怪死亡率那麼高。」「深圳在封城，你們卻在逍遙？還能出去玩水？」

▼大陸網友貼出香港民眾玩水的照片。（圖／翻攝微博）

▲▼深圳封城,網友狂罵香港。（圖／翻攝微博）

甚至連大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進都在文章中直言「香港牽連了深圳」，他表示，「香港牽連了深圳，深圳星期天公布的舉措意味著這座城市近乎『封城』。然而老胡相信騰訊不會停擺，我們都在用著微信提供的一切。我還希望華為、中興、大疆等商業巨頭的業務也都不會因這輪疫情受到影響。期待深圳能速戰速決，壓縮城市人員流動停止的時間，讓這座城市的普通服務業商家也盡量少受損失，絕大多數都能挺過去。」

▼胡錫進直言「香港牽連了深圳」。（圖／翻攝微博）

▲▼深圳封城,網友狂罵香港。（圖／翻攝微博）

▼大陸網友留言表達對香港的不滿。（圖／翻攝微博）

▲▼深圳封城,網友狂罵香港。（圖／翻攝微博）

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
快訊／富商爸現身堅持接走女兒！　校方急喊：不要在學校執行
一中「前傳」老師怒飆片段曝！　網驚：根本霸凌
抱緊我就沒人可以帶我走...女童不願去義大利　鄰居揭心碎內幕
快訊／幻象2000飛官送醫狀況曝！　蔡英文發聲
快訊／幻象2000「光點消失」　飛官獲救了！
快訊／幻象2000「雷達光點」消失　中校黃重凱失聯搜救中
快訊／幻象2000飛官跳傘！　空軍回應了
LIVE／納豆露臉！腦溢血49天最新照曝光　滿滿愛意動人
快訊／幻象2000出事！飛行員跳傘逃生　國軍搜救中
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸派出醫護支援香港　首批75人今抵達「將協助照顧病患」

富士康深圳工廠暫停營運　產能調整至備援廠區降低影響

深圳封城「陸網狂罵香港」　貼海灘玩水照痛批：都被你們害慘了！

Omicron破防「17省市中招」　張文宏認「與病毒共存」時機未至

陸新冠感染者新增「1337＋788」例　首批自我檢測試劑電商開賣

東莞突封城！一夜暴增142例感染「工廠全面封閉管理」

惠州規模4.1淺層地震！　香港狂搖市民睡夢中驚醒

快訊／深圳緊急「封閉式管理」！公車、地鐵全數停運

上海疫情突升溫！客運站全停駛　市府宣布「非必要不離市」

「上床啥也不用幹！」29歲離婚媽戀上69歲富豪：他就愛帶孩子的

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

落單小獅在沙漠中被人拯救　10年後飛撲討抱秒變大貓咪

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

大S閃婚汪小菲發聲：祝徐熙媛幸福！　遭緋聞女友切割…隔空道歉張穎穎

大陸派出醫護支援香港　首批75人今抵達「將協助照顧病患」

富士康深圳工廠暫停營運　產能調整至備援廠區降低影響

深圳封城「陸網狂罵香港」　貼海灘玩水照痛批：都被你們害慘了！

Omicron破防「17省市中招」　張文宏認「與病毒共存」時機未至

陸新冠感染者新增「1337＋788」例　首批自我檢測試劑電商開賣

東莞突封城！一夜暴增142例感染「工廠全面封閉管理」

惠州規模4.1淺層地震！　香港狂搖市民睡夢中驚醒

快訊／深圳緊急「封閉式管理」！公車、地鐵全數停運

上海疫情突升溫！客運站全停駛　市府宣布「非必要不離市」

「上床啥也不用幹！」29歲離婚媽戀上69歲富豪：他就愛帶孩子的

湖人狂輸太陽29分　K湯爸：他們想奪冠必須詹皇場均50分

關懷在台僑民！印尼代表處辦「行動領務」　徐榛蔚設宴慰辛勞

快訊／富商爸現身堅持接走女兒　校方急喊：不要在學校強制執行

中一中師生搶手機互嗆　司法院：可適當禁止學生使用手機

「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她

快訊／幻象飛官呼叫「機械故障」後彈射跳傘　黑鷹半小時火速救援

新北2線4警官開公務車遊花東　國家級追焦「後座載女人」慘了

12歲被迫童婚！女網紅解放穿「露肚裝自拍」　被17歲弟9槍斃命

湯文章／【將軍兩千多加菜金判四年半】貪污刑度合理嗎

抓到窩藏家中的「白毛現行犯」　牠偷三萬不認錯媽求救：怎麼辦

大陸熱門新聞

29歲女戀上69歲富豪　爽喊不用幹太幸福

惠州規模4.1地震！　香港市民睡夢中驚醒

東莞突封城！一夜暴增142例感染

深圳緊急「封閉式管理」！公車、地鐵全數停運

上海疫情突升溫！客運站全停駛

他外送點星巴克竟喝出「活蟑螂」

深圳封城　陸網狂罵香港：都被你們害慘了！

港病房人屍共處　網哭：做錯了什麼

香港專家：民眾確診不想通報　根本沒誘因

Omicron破防「17省市中招」 張文宏認「與病毒共存」時機未至

陸新冠感染者新增「1337＋788」例 首批自我檢測試劑電商開賣

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

富士康深圳工廠暫停營運 產能調整至備援廠區降低影響

女生離家後失蹤7天！竟是「困死在50公分牆縫中

更多熱門

相關新聞

Omicron破防「17省市中招」 張文宏認「與病毒共存」時機未至

Omicron破防「17省市中招」 張文宏認「與病毒共存」時機未至

大陸及香港新冠肺炎疫情蔓延，除香港本輪已致3500人死亡，大陸境內也有17省市出現Omicron傳播現象，確診人數持續升高。對此，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，對於未來抗疫，我們應該有很清晰的思路，而不是整天在爭論是清零還是共存，「繼續採取社會面清零策略是非常重要的，但這並不意味著我們會持久性地採取封城和全檢測的策略。」

陸本土疫情拉警報！　多家「台資企業」深圳廠宣布今起暫時停工

陸本土疫情拉警報！　多家「台資企業」深圳廠宣布今起暫時停工

陸新冠感染者新增「1337＋788」例 首批自我檢測試劑電商開賣

陸新冠感染者新增「1337＋788」例 首批自我檢測試劑電商開賣

東莞突封城！一夜暴增142例感染

東莞突封城！一夜暴增142例感染

惠州規模4.1地震！　香港市民睡夢中驚醒

惠州規模4.1地震！　香港市民睡夢中驚醒

關鍵字：

深圳香港封城

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

油價漲「95能改加92？」　中油解答

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

許維恩突PO「大尺度泡澡照」！

高雄男超取包裹遭拒！原因竟是姓名15字

瘋傳76萬YouTuber「李根大尉戰死烏克蘭」韓網震驚了！

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面