快訊／深圳緊急「封閉式管理」！公車、地鐵全數停運

記者柯振中／綜合報導

大陸近期本土疫情嚴峻，許多一線城市淪為重災區。深圳疫情防控指揮部13日晚間宣布，全市社區14日起開始封閉式管理，停止非必要流動、活動，公車、地鐵等大眾運輸也全面停駛。

深圳市疫情防控指揮部13日晚間表示，因應疫情防控情勢，為了有效管理傳播擴散的風險，市內開始進行封閉式管理，並進行三輪全員核酸檢測，市民務必密切關注各區域核酸檢測的時間。

防控指揮部表示，全市的各級機關、企業除了承擔防疫任務的工作人員外，其他人全數轉為居家辦公，或是就地成為社區志工，向所在社區報到，全面參與社區防疫工作、服務。

此外，防控指揮部說明，除了保障市民生活、城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、衛生與糧油肉菜供應商等事業體，以及保障香港供應的企業之外，所有企業改為居家辦公、暫停生產經營活動，而除了保障市民生活的生活超市、藥店、醫療機構、餐飲企業（限外送）等，其他營業場所、門市一律停業。

除此以外，防控指揮部還說，除了保障城市運行、供港物資的貨運交通外，全市公車、地鐵停運，社區、城中村、產業園區也進行封閉式管理，人員非必要不得離開深圳，若有特殊需要，一律要提交24小時內核酸檢測陰性證明。

防控指揮部要求，市場監管、商務等相關部門、保供企業必須確保生活必需品供應充足、價格穩定，各區、各街道與社區要專門建立服務保障隊伍、設立專線，及時回應市民訴求，所有的措施從14日開始施行，至20日為止，後續按照疫情防控狀況進行調整。

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