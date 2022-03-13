海外疫苗接種地「不能選台灣」？　紐西蘭衛生部挨轟將更正

▲有旅居台灣的紐西蘭人發現，紐西蘭的海外接種國家，沒有台灣的選項。（圖／記者劉維榛攝）



中央社威靈頓13日綜合外電報導

旅居台灣的紐西蘭人發現，他們為了返國而申請COVID-19疫苗通行證時，接種地點只能選填中國，痛批當局「極度侮辱人」，紐西蘭衛生部隨後表示，會把台灣加入清單。

現在海外紐西蘭人回國可以不用居家隔離，但必須取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗通行證，來證明自己的接種時間、地點和疫苗種類。

紐西蘭其他政府機構網站如移民局（Immigration New Zealand）提供的選項包括台灣，但在紐西蘭衛生部（Ministry of Health）的通行證申請表格，接種地點下拉選單裡卻沒有台灣，旅台紐西蘭人被要求把接種地點登記為中國。

一名旅台人士告訴紐西蘭媒體Newshub：「我們要把接種細節輸入紐西蘭疫苗通行證（NZ Vaccine Pass）時，發現下拉選單裡沒有台灣這個選項。衛生部說我們得把接種地點登記為中國。」

「對於台灣人和長期住在這裡的紐西蘭人來說，這麼做不僅極度侮辱人，也很奇怪，因為台灣打的疫苗，在中國甚至沒被核准，包括紐西蘭認可的台灣國產疫苗高端。台灣跟中國各有各的衛生和法律制度。」

衛生部今天告訴Newshub，會更新網站上的國家／地區清單，把台灣加進去。

推特上也可看到紐西蘭人抨擊自家衛生部沒列台灣。

一名網友諷刺道：「我怎麼會忘了標記@covid19nz！團結對抗COVID-19，但來自台灣的人除外，我說得沒錯吧大家！」 還有人推文：「接下來紐西蘭政府會把烏克蘭標成俄羅斯嗎？有點膽子吧。台灣應該受珍惜─一個和平、科技先進的民主政體，他們的原住民跟（紐西蘭）毛利人擁有美好的祖先和文化連結。」

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