屏東男「飛行傘」失控墜邊坡　受困至少1小時獲救

▲屏東男飛行傘失控墜落邊坡獲救。（圖／記者陳崑福攝，下同）
記者陳崑福、林彥臣／屏東報導
屏東縣消防局於13日16時33分接獲民眾報案，於三地門鄉口社沙溪林道往上有一民眾跌落邊坡，為飛行傘不明原因墜落造成受傷，傷者意識清楚，下肢無知覺，立即將傷者固定完後搬運下山，送往屏東基督教醫院救治。
消防局獲報後，派遣三地門分隊、高樹分隊、特搜大隊及第一大隊，共計6車13人前往，由第一大隊副大隊長楊景雄指揮，17時55分回報已接觸傷者，為58歲的常姓男子，經固定後立即送醫救治。
▲屏東男飛行傘失控墜落邊坡獲救。（圖／記者陳崑福攝，下同）
記者陳崑福、林彥臣／屏東報導
屏東縣消防局於13日16時33分接獲民眾報案，於三地門鄉口社沙溪林道往上有一民眾跌落邊坡，為飛行傘不明原因墜落造成受傷，傷者意識清楚，下肢無知覺，立即將傷者固定完後搬運下山，送往屏東基督教醫院救治。
消防局獲報後，派遣三地門分隊、高樹分隊、特搜大隊及第一大隊，共計6車13人前往，由第一大隊副大隊長楊景雄指揮，17時55分回報已接觸傷者，為58歲的常姓男子，經固定後立即送醫救治。
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