老師車停機車道「開門害騎士夫妻1死1傷」　賠330萬獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

鍾姓老師2020年1月18日上午10時許準備開車外出，出發前因故突然打開車門，導致一對騎乘機車的夫妻閃避不及撞上，造成1死1傷事故。鍾男一審被依過失致死罪判處有期徒刑1年2個月，由於雙方在訴訟期間達成調解，他也依約賠償330萬元並獲得騎士家屬諒解，上訴至高雄高分院後，獲改判有期徒刑10個月，緩刑2年。

▲鍾男突然打開車門，導致曾姓騎士閃避不及撞上。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

判決書中提到，鍾男2020年1月18日上午10時20分左右準備開車外出，車子當時停在屏東縣麟洛鄉中正路的機車道上，他卻突然打開駕駛座一側的車門，導致曾姓騎士閃避不及撞上，連人帶車倒地，後座的妻子也跟著重摔在地。

曾男受有右側鎖骨骨折、右第二肋骨骨折、右側肩膀挫傷、左側膝部擦傷等傷害；他的妻子受有創傷性硬腦膜下出血、創傷性蜘蛛膜下出血、頭皮開放性傷口1公分等傷害，經手術急救，仍在4天後宣告不治。

鍾男一審被屏東地院依過失致死罪判處有期徒刑1年2個月，全案上訴至高雄高分院。合議庭認為，在審理期間鍾男與曾姓夫妻的家屬達成調解，約定給付330萬元，目前已經支付完畢，後續也取得家屬諒解，同意不再追究。

合議庭指出，鍾男的行為導致騎士一家人天人永隔，念在他犯後坦承犯行，此前沒有任何犯罪紀錄，素行尚佳，這次事故屬於偶發過失，相信他經過此次教訓應該知道警惕，不會再犯，最終裁定撤銷原判決，改判有期徒刑10個月，緩刑2年，全案仍可上訴。