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重啟台帛旅遊泡泡　陳時中：時空不同、要慎重考慮

陳時中0313出席活動。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳時中說重啟台帛旅遊泡泡應慎機重。（圖／記者黃國霖攝）

文／中央社

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天針對帛琉泡泡重啟的可能性表示，目前帛琉疫情已經稍緩，但是跟當時啟動旅遊泡泡的時空環境完全不同，要慎重考慮。

衛福部長陳時中今天出席中華民國中醫師公會全國聯合會第92屆國醫節慶祝大會接受媒體聯訪，針對帛琉泡泡重啟的可能性作上述表示。

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媒體詢及青少年何時開放施打第3劑BNT疫苗的問題，陳時中表示，青少年施打第3劑疫苗是否會加劇心肌炎的可能性，要密切觀察。

另外，媒體追問對中央研究院研究員何美鄉引述國外研究指出，打過3劑疫苗的人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron所產生的抗體，可以對抗所有病毒株廣效度最好的意見，陳時中表示，是有這樣的看法，不過現在打完3劑的突破性感染案例仍多，可以好好觀察。

陳時中表示，目前疫情談不上趨緩，台灣疫情與過年期間的評定一樣，穩定可控，將逐步把檢疫天數與隔離天數適度放寬、仔細觀察，尤其是自主應變能力提升，未來會再研議進一步放寬。

媒體追問總統蔡英文等府院高層都出席國醫節慶祝大會，是否被解讀力挺陳時中參加年底縣市長選戰。陳時中聞言笑說，這和選舉無關，政府支持中醫界的發展，希望將中醫發揚光大。

被媒體問到行政院長蘇貞昌與立法委員蔣萬安在立法院備質詢的情形，陳時中說，那天大家都有一些火氣，他以旁觀者來看，做政務不是用「敢不敢」來決定，應該是用「願不願意」或「能不能」比較好，被質詢用「敢不敢」這樣的角度，對蘇貞昌而言是沒有辦法接受的，但這只是一個插曲。

陳時中對356項指定用藥是否取消健保給付的問題表示，指示用藥怎樣調整，是健保開辦以來就有的政策，但這都需要大家來討論協商。

陳時中也針對菸害防制法修正草案開放加熱菸一事表示，電子煙與加熱菸是新興東西，政府有必要立法來做相關管制輔導。WHO說明加熱菸是菸品，電子煙不是菸，因此，加熱菸是指定菸品，要納入管理，要事前審查及健康評估，電子煙是禁止。

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