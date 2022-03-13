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大陸 大陸焦點 特派現場

港新增32430例確診「死亡數超武漢」　急症室被塞爆住院要等7天

▲香港疫情持續蔓延。（圖／CFP）

▲香港疫情持續蔓延。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港今（13）日新增32430例確診，包括13335例核酸陽性個案及19095例快測陽性呈報，新增264例死亡個案，累計死亡數達3993人。香港醫療系統超負荷運轉，11日錄得3740人湧向急診室求診，有患者等待7天都未能被安排入院。

據港府記者會今日通報，新增確診個案共32430例，當中13335例屬核酸檢測確診個案，19095例經快速檢測後確診，第五疫情累計確診數達694246例。過去24小時呈報死亡個案達264宗，疫情2年多至今，香港累計死3993人，超越武漢全市累計的3869宗死亡個案。

由香港衞生署公共衞生化驗服務處確診的個案中，無人懷疑感染Delta變種，另有793例疑染Omicron，餘下的2343例未完成或病毒量不足未能進行基因排序。截至目前，共有745間安老院舍受影響，其中過去2周新增368間，佔全港安老院舍46%。

▲▼ 急診等待時間。（圖／翻攝自香港醫管局）

▲急診室等候時間。（圖／翻攝自香港醫管局）

另外，香港醫院管理局統計數字顯示，11日急症室求診數錄得3740人次。另外，截至今日下午4時45分，求診輪候時間非常漫長，東區尤德夫人那打素醫院、廣華醫院需等逾8小時。

據《大公報》報導，廣華醫院急症室被塞爆，許多病人要在走廊外等候。有公院護士表示，病人最長等候超過7日才可安排入院，自己忙到連去洗手間時間都沒有。

超過醫管局早前公佈把伊利沙伯醫院轉為定點醫院，提供1500張病床接收新冠病人。伊院屬九龍中聯網，與九龍西聯網在高峰時共收全港逾半染疫者，本可紓解其他醫院收染疫個案的壓力，但伊院急症室停收無性命危險的非染疫者，壓力轉到其他醫院的急症室，令求診人數及等候時間大增。

香港醫管局日前承認部分病人或須等數天才能入院，冀市民諒解。面對大批檢測陽性病人湧至要求覆檢，醫管局形容急症室已「嚴重超出負荷」，呼籲初步陽性者勿到急症室。

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