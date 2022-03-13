快訊／今本土+5！　增58例境外移入「35人落地採檢陽性」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增63例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及58例境外移入，其中35例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。今日新增本土個案為4例男性、1例女性，年齡介於30多歲至70多歲。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為31例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(16例)、美國及香港(各4例)、印尼(3例)、新加坡及澳大利亞(各2例)、荷蘭、柬埔寨、白俄羅斯、墨西哥、菲律賓、馬來西亞及印度(各1例)移入，另20例調查中。入境日介於今(2022)年2月26日至3月12日。

▲3/13新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計6,585,030例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,563,116例排除)，其中21,288例確診，分別為5,746例境外移入，15,488例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

台灣自2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。