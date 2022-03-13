超3500人死亡！病房「人屍共處」照瘋傳　網哭：香港人做錯什麼？

▲「人屍共處」的病房照在網路引發熱議。（圖／翻攝自臉書社團／公務員secrets）

記者蔡儀潔／香港報導

香港第五波疫情死亡人數激增，12日通報新增198名患者死亡，再創單日新高。每日數萬新增確診令香港公共醫院超負荷運轉，近日一張「人屍共處」的病房照在網路引發熱議，對此香港醫院管理局作出回應，並向社會大眾致歉。

臉書社團「公務員secrets」近日PO出一張照片，稱「伊利沙伯醫院急症室實況！香港人做錯了什麼，生與死都這麼可憐」。畫面顯示，醫院內的病房有病患躺在床上接受治療，然而他們旁邊卻擺滿大量已過世的「遺體」！

貼文發出後引發網友熱議，直呼「好心痛」，「好多人講全世界最好就是香港，好想問那些人有沒有見過全世界哪一個地方醫院會是這個樣子？」、「慘不忍睹 」、「作為香港人，生人同死人同樣悲哀」。

對此，香港醫院管理局總行政經理何婉霞近日回應稱，確認過多家醫院，目前情況已有好轉，照片研判是疫情初期時拍的。何婉霞向大眾致歉，「很抱歉，同事都非常難受」，公立醫院已盡力去改善，希望能多一點體諒。

▲工作人員從醫院搬出屍體。（圖／路透）

據港府疫情記者會12日通報，香港新增2萬7647例確診，其中核酸確診1萬5789例，其餘1萬1858例是快速抗原測試呈陽性；多198人染病死亡，再創單日新高。

香港第五波疫情累計確診達到66萬1816例，累計有3516人染疫死亡，年齡中位數是85歲，當中1894人來自養老院及殘疾安養中心，死亡率0.53%。