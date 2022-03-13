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大陸 大陸焦點 特派現場

陸本土疫情爆發！單日新增3122例感染 　上海要求「非必要不離市」

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸本土疫情爆發，昨（12）日新增1807例、無症狀感染者1315例，累計3122例感染病例。吉林省為疫情重災區，單日新增1412例確診。另外，上海要求「非必要不離市」，離市須出示48小時核酸陰性證明。

根據大陸國家衛健委今早通報，12日新增確診病例1938例。其中本土病例1807例，分別是吉林1412例，其中長春市831例、吉林市571例、延邊朝鮮族自治州9例、四平市1例；山東175例，其中青島市150例、德州市13例、淄博市5例、威海市5例、日照市1例、濱州市1例；廣東62例，其中深圳市60例、東莞市2例；陝西39例，其中寶雞市31例、西安市6例、漢中市2例；河北33例，其中廊坊市23例、滄州市9例、保定市1例；江蘇23例，均在連雲港市；天津17例，其中西青區8例、武清區5例、河西區3例、津南區1例；浙江15例，其中杭州市12例、嘉興市1例、湖州市1例、衢州市1例；重慶8例，均在沙坪壩區；北京6例，其中朝陽區3例、海淀區1例、門頭溝區1例、順義區1例；甘肅5例，其中蘭州新區4例、蘭州市1例；黑龍江3例，均在哈爾濱市；貴州2例，均在遵義市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；內蒙古1例，在呼倫貝爾市；遼寧1例，在瀋陽市；上海1例，在閔行區；河南1例，在濮陽市；湖南1例，在湘潭市。

當中，包含114例由無症狀感染者轉為確診病例（山東111例，北京1例，浙江1例，河南1例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

▲▼吉林省長春市疫情。（圖／CFP）

▲吉林開始建造方艙醫院。（圖／CFP）

無症狀患者方面，12日新增1455例，本土佔1315例，分別是吉林744例，其中吉林市697例、長春市42例、延邊朝鮮族自治州3例、四平市1例、梅河口市1例；廣東194例，其中東莞市188例、深圳市6例；山東172例，其中青島市78例、威海市74例、淄博市11例、德州市4例、濰坊市2例、煙台市1例、聊城市1例、濱州市1例；上海64例，其中浦東新區35例、閔行區10例、金山區4例、黃浦區3例、寶山區3例、嘉定區3例、長寧區2例、徐匯區1例、靜安區1例、普陀區1例、松江區1例；河北40例，其中廊坊市33例、滄州市6例、石家莊市1例；甘肅36例，其中蘭州新區19例、白銀市9例、蘭州市8例；雲南20例，其中德宏傣族景頗族自治州18例、昆明市1例、臨滄市1例；江蘇19例，其中連雲港市16例、宿遷市2例、揚州市1例；天津9例，其中武清區4例、河東區1例、河西區1例、南開區1例、西青區1例、濱海新區1例；廣西9例，其中崇左市4例、柳州市3例、防城港市2例；陝西4例，其中西安市3例、寶雞市1例；遼寧2例，均在丹東市；北京1例，在朝陽區；重慶1例，在沙坪壩區。

當日轉為確診病例159例（境外輸入45例）；當日解除醫學觀察85例（境外輸入61例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者6287例（境外輸入1486例）。

吉林省作為疫情重災區，12日再新增1412例本土確診、744本土無症狀感染者，合計共2156例，較前一日的400例暴增了5倍多。同時，由於防疫不力，目前吉林已有5名處級以上官員遭火速免職。

吉林省委書記景俊海強調，要嚴格執行「黨政同責、齊抓共管、五級書記抓防疫」要求，壓緊壓實各方責任，嚴厲查處失職瀆職行為，確保各項工作落到實處、見到實效。

另外，因疫情快速爆發，上海13日發布通報，要求市民非必要不離滬，確需離滬的人員須持有48小時內核酸檢測陰性報告，來滬返滬的人員須持有抵滬前48小時內核酸檢測陰性報告。

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