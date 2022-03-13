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元祖級手搖飲還活著！八年級重喝「這1間」讚爆：想到國小了

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《元祖級手搖飲還活著！內行推爆「不起眼雞排」：屌打速食店》，提到「元祖級手搖飲」，很多人絕對秒答休閒小站、快可立、杯樂，有內行笑稱，至今三家品牌仍在營業中。YouTuber「那個女生Kiki」日前就重新開箱休閒小站和快可立，大推其中一家不輸現在的手搖飲料店，讓她還會想要再去喝。

Kiki首先前往三芝的「休閒小站」，點完飲料之後，覺得以前的品項感覺比較多，至於飲料她則是點當年必喝的珍珠奶茶，價格是一杯40元。從外觀看起來，「珍珠的量還是很多，有種濁濁感，然後非常圓。」而她為了找回當年的感覺，特地不調整甜度冰塊，喝起來的味道，她覺得接近泡沫奶茶的感覺，珍珠還是以前那種偏硬的口感，「就以以前的那個記憶來說，我覺得它就是一模一樣，包括那個奶精茶的感覺都一樣」，甚至會想讓她配一塊雞排。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

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▲▼Kiki喝休閒小站的珍奶，覺得跟以前都一模一樣。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

不過，Kiki也認為，不會用現在喝手搖飲的標準來看休閒小站，還是覺得好喝，「難怪剛剛看，它其實不是完全沒生意耶！還是有年輕人會去買。」攝影師則提到，現在休閒小站已經不賣曾經很經典的「三色布丁豆花」了，「好難過，以前一定要喝這個啊！又飽又爽又便宜。」

接著Kiki前往「快可立」，點了老闆娘推薦、同時也是學生最愛的第一名的「多多綠」，一杯是30元，「我以前在學生時期的時候也很常喝多多綠，一直都沒有漲價，我覺得非常非常的佛心，而且都是大杯的耶！」實際一喝，Kiki忍不住有種想哭的感覺，「一喝會想到國小耶！不知道是不是因為加了回憶，很好喝欸！不輸一般現在連鎖的飲料店，甜度也沒調啊！剛剛好耶～酸中帶一點甜，但是又不會膩，多多味很重。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

▲▼Kiki大推快可立。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／那個女生 Kiki）

至於攝影師則是點了一杯「青蘋果紅茶」，笑呼「小時候有在打網咖的人都知道」，味道的部分則是和以前一模一樣，「這真的很好喝耶！」Kiki則是認同道，「有值得跑這一趟了啦！不然特地跑到三芝來，其實說實在，對台北人來說真的有點遠。可是我覺得這個味道，真的會想起很多青春時候的事情。」

最後總結的時候，身為八年級生的Kiki覺得長大之後，她還是會想再度光顧的是快可立，「東西賣得超級多，有點顛覆我的想像，以前甚至還沒有賣到這麼多的品項，然後口味還是一樣好喝」，是學生放學後去買，會讓人覺得開心的一間飲料店，而且招牌斑駁的樣子讓她覺得特別懷念。另外，攝影師也是大推快可立，雖然他點的比較算是化學飲料，但畢竟跟記憶中一模一樣，所以還是想分享。

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