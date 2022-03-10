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全台最年輕的創業家！結合小農、部落創造共生共存的價值

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲年僅17歲的高二生許哲維是Rangi素人工作室品牌創辦人。（圖／許哲維提供）

文／女子學

你曾捐款過嗎？不管是偶一為之的小額捐款，或是定期捐錢，我們的初衷都源於幫助他人的善心，想解救他人的一時之急，但卻沒有其他餘力思考如何助人一生。然而，就讀新竹縣康乃薾美國學校，年僅17歲的高二生許哲維，很早就有「受人與漁」的情操。曾獲台新青少年志工菁英獎親善大使，同時也是Rangi素人工作室品牌創辦人，不禁令人好奇年少的外表下，究竟藏著一顆什麼樣的心，得以如此勇敢，勇闖新創圈呢？

第一步
深入地方溝通，率先引領特點讓外界看見

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲哲維在國一時暑假參與伊甸基金會「羅賴把偏鄉家庭修繕計畫」受到城鄉差距的衝擊。

採訪當天，剛好碰到哲維開學前最後一次前往部落與族人開會，並在下山途中與我們分享「Rangi」創業的點點滴滴。「真的要說我開始做 Rangi 跟社會企業這些事，要從國中開始說起…」哲維以青澀卻肯定的聲音說著，當時透過伊甸基金會一個志工服務活動，為偏鄉的弱勢家庭修整水電、木工，只是待在新竹五峰鄉山區部落短短一週，就為哲維內心投下一顆震撼彈，原來只是山上山下的距離，不管是生活條件還是學習資源都相差甚遠。

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲蘇美娟校長（左圖左）也同時是當地部落耆老，致力於桃山國小孩童的成長。

結束活動後，哲維心念著有什麼辦法可以幫助他們，便招集幾位志同道合的同學前往部落，陸續拜訪當地部落耆老，因而得知當地桃山國小合唱團曾錄製專輯並獲金曲獎，校長蘇美娟不畏資源缺乏，運用不同方法為小朋友建立自信。在進一步與蘇校長溝通後，哲維團隊協助將合唱團的專輯進行義賣募資，踏出為部落盡力、發展的第一步。

第二步
營造社企永續理念，期望改善青年人力外流

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲為改善偏鄉更多學習資源，哲維成功爭取企業贊助線上課程。

接過合唱團專輯義賣募資後，哲維也開始為國小的孩童爭取企業贊助以購買線上課程，試圖解決在地學習資源缺乏的問題。「我發現大家都很有愛心、願意買 CD 或捐款，來幫助這些偏鄉的孩童，但是這種『一次性』並不能解決部落根本的問題。」在擺攤義賣的過程中，他也不斷思考如何從源頭幫助部落資源匱乏的環境。

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲在了解部落的過程中，清泉天主教教堂丁松青神父（左）給予哲維很大的幫助。

數次和部落的深訪中，哲維與清泉天主教教堂的丁松青神父接上線，神父來自美國，在五峰鄉居住超過 50 年，對部落相當程度的了解，擁有和哲維一樣的熱忱，希望能推廣原鄉活絡發展。當神父看到哲維為部落的付出與實際的行動力，便旋即敞開心胸與他一起討論規劃，致力改善偏鄉人口與人才流失的困境。

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲Rangi 以部落特色農產設計出創新商品，追求永續經營。

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲哲維與部落青年共創部落公益商店，販售 Rangi 商品及部落婦女手作編織物。

「我希望能夠取之於部落，再回饋給部落。」哲維說明 Rangi 的理念，社會企業是以解決社會問題，達到永續經營為目的，故品牌開發的護手霜、茶包原料皆取自當地小農，包裝成商品提升價值，待獲利後再將盈餘回捐部落並投入新的產品研發；另外， 哲維更與部落青年一起於清泉天主教教堂內設立一間公益商店，將 Rangi 商品置入店中，讓在地青年透過販售，訓練未來在社會上所需的行銷技巧，更加深對部落文化的了解，使 Rangi 成為五峰鄉的代表性伴手禮。

善循環
實質的努力與真心，與族人成為「Rangi」

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲Rangi 積極參與各種擺攤活動，以最直接的方式向民眾推薦介紹部落文化與商品。

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲擺設市集時，曾遇到客人表示認同 Rangi 的理念，無形獲得一股正向的能量。

「”Rangi” 在泰雅族語中是朋友的意思，藉由品牌響應更多的朋友們一起來關注偏鄉議題。」哲維回憶，在某次擺攤活動，有位客人跑來告知自己在募款平台上看到 Rangi，並表示認同與讚賞，說了一些鼓勵的話，讓他覺得非常感動，也更有動力推動 Rangi 的發展。

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲在 Rangi 創立的過程中，與族人成為朋友，對哲維而言是很特別的緣分。

▲Rangi 素人工作室創辦人許哲維。（圖／女子學）

▲Rangi 如名為哲維與族裡的青年們牽起友誼的橋梁，也讓更多人響應偏鄉議題。

此外，在創立 Rangi 歷程中，「與族人成為好朋友」、廣結善緣，對他來說就是一件很特別也很有意義的事。主要是因為，起初族人對他其實抱有蠻大的懷疑及防備，但在 Rangi 逐漸成形，族人們也同「Rangi」的名字一般將他當作朋友，認同他對部落的貢獻。

專訪的尾聲，問哲維對於「Rangi」未來的期許，他期望 Rangi 品牌得以更擴大，利用其他具有部落代表性的作物來研發創新的產品，讓山上與山下的青年能緊密合作，創造共存共生的永續企業。還在就讀高中的他也表示，將來大學所學，會以加強資訊及行銷方面的知識為重心，帶領品牌一起成長。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學社會企業偏鄉公益創業新竹永續經營五峰鄉

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