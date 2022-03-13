大二男開10條件擇偶！網見1點識破「你是成大生」　留言歪樓笑瘋

▲原PO列條件找女友，但大家的焦點卻擺在他讀哪間學校。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友想談戀愛，列出10大條件，像是溫柔、個性好，為另一半著想等，希望可以找到理想中的女友，同時，他也寫出自己的8個優點來吸引女生，沒想到其中一項「學校台清交成其中一間」，被網友一眼識破「你是成大生」，留言也意外歪樓「真的只有成大愛講四大」。

男網友在Dcard上發文，開出10個條件，「身高-體重＞110」、「身高介於152～165」、「年齡＜21」、長相順眼，最好是可愛類型的、會穿搭、溫柔個性好、沒有不良嗜好、家庭背景正常，沒有不正當負債，能為另一半著想，學歷薪水工作則不限。

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原PO也列出自身條件，身高171公分、體重62公斤、21歲、交過2任女友、會穿搭、個性好、體貼、會為他人著想、家裡有一棟房子、學校台清交成其中一間、讀理工類，未來年薪上看70萬元以上，結婚後會搬出去住、會經常帶對方出去玩。於是他好奇問「我條件會開太高嗎？」

▲有網友一眼看穿，認為原PO一定是成大的學生。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，湧入許多網友留言討論，「你看看自己列對方的10項中有6項是外表方面的，交往不可能只看外表」、「當你遇到真正喜歡的人時，什麼理想型都不重要了」、「重點是，你還沒工作啊，在那邊講什麼年薪」、「你自己身高-體重也沒有>109」。

另外，更多網友討論的是，原PO提到自己的學校是「台清交成其中一間」，立刻觸動網友敏銳的神經，「只有成大才在台清交成」，底下留言全歪樓，「說考前三的，通常就是考第三的那個」、「教授都叫自己台成清交」、「現在講台灣頂大都只講『台清交』三個，只有念成大的會講『台清交成』」。