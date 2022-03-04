大學生嗨玩「嘴對嘴連結」　她好玩拍照被熊抱…怒告結局出爐

▲高雄一名男子為刪除女同學手機裡的親密照，從背後熊抱對方，女同學怒提告性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄某國立大學在職專班一群同學到某海產店聚餐，大家飲酒玩鬧之際，一名葉姓男子起鬨要一名女子用嘴餵他吃東西，在旁的小婷（化名）因為好玩用手機拍了幾張照片，後來葉男因為不想要照片外流，開始爭搶小婷手機，葉男趁小婷不注意時從後熊抱住她的手跟腰，小婷覺得被吃豆腐而報警提告。高雄地院認為葉男犯性騷擾罪，處拘役50日，可易科罰金。

判決指出，這群大學在職專班同班同學於2019年10月20日，相約到高雄左營某海產店聚餐，大家幾杯黃湯下肚後氣氛開始高漲，葉男嬉鬧要女同學用嘴上演「餵食秀」，一旁的小婷也跟大家一樣拿起手機拍下過程，後來女同學不想要照片外流影響觀感，把小婷手機搶走想刪照，葉男竟趁小婷追上去時從背後抱住以牽制小婷的動作，不顧小婷掙扎強抱了腰、腹部2次，小婷當場嚇到並表明厭惡，事後向警方報案。

葉男到案表示，只是為了避免小婷將手機裡的親密照片上傳、想要搶回小婷手機並刪除照片，已盡量避開身體接觸，小婷身材比自己高大，為了想有效擋下對方才以環抱的方式，是為保護自己肖像權、屬正當防衛。

高雄地院認為，葉男的行為造成小婷的不舒服、噁心，違反其意願、構成性騷擾；且其主張正當防衛要看「時間性」，就算小婷手機內有葉男親密照片，但尚難證明有不法侵害存在，要求刪除照片也有其他合宜方式，於是判葉男拘役50日，可易科罰金5萬元，可上訴。