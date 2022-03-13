馬斯克遭爆生活低於貧窮線！　竟住113萬「超不安全組合屋」

▲馬斯克和格萊姆斯Grimes分分合合。(圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

擁有估計新台幣6.4兆元身家的全球首富馬斯克（Elon Musk）與加拿大歌手格萊姆斯（Grimes），最近秘密喜獲第二個嬰兒，女嬰名為「Exa Dark Sideræl Musk」，不過格萊姆斯卻在推特發文表示兩人已再次分手，之後接受訪問時更透露馬斯克的生活和外界的想像有極大不同，而是住在相當不安全的組合屋裡，「那老兄並沒有活得像個億萬富翁，有些日子還活在貧窮線以下。」

33歲的格萊姆斯日前在德州奧斯汀住處接受美國雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）訪問，當時背景傳來嬰兒哭聲，她才透露和馬斯克透過代理孕母生下女兒。兩人在2020年將兒子「X」取名為「X Æ A-Xii」後，又透過代理孕母迎來第二胎，誕生的小女兒「Y」也被取了一個標新立異的名字──「Exa Dark Sideræl」。除了解釋女兒的命名由來，格萊姆斯還向《浮華世界》透露兩人第一次分手的原因，其中一個因素是，雖然不住在豪宅裡是馬斯克的自由，但他連一般房子都不願意住，竟然選擇在組合屋裡生活。

▲加拿大女歌手格萊姆斯透露她藉由代理孕母迎來一名新生女嬰。（圖／翻攝自推特）

馬斯克2022年宣布售出幾乎所有的有形財產，包括在加州的好幾處房產，價值約超過1億美元，以及價值150億美元的特斯拉股票，之後搬進一個75平方英尺，價值僅5萬美元（約新台幣142萬元）的「小房子」裡面。組合屋鄰近馬斯克的太空探索公司「SpaceX」在德州Boca Chica的火箭發射場地。

格萊姆斯抱怨，馬斯克決定搬進一個「不安全」的房子裡，鄰居都能夠看進來，有的是偷拍他們生活的機會，而且還沒有保全等相關的防護措施，讓她難以接受，「那老兄活得根本不像個億萬富翁，他有時候還活在貧窮線以下，到了某個點我真的受不了，我們可以不要住在4萬美元（約新台幣113萬元）又非常不安全的房子裡嗎？」她還透露自己曾經連續8天都吃花生醬，連飲食都很不正常。

格萊姆斯表示大眾以為馬斯克賺很多錢，做的事情是在累積財富，但事實上完全相反，他把幾乎所有的財產都投入在「SpaceX Mars」的研發計畫上。

格萊姆斯說女兒名字裡的Exa」是從超級電腦術語「exaFLOPS」（每秒1百京浮點運算次數）而來，最後的「Sideræl」則是恆星（Sidereal）「更精靈化」（More Elven）拼法，代表著「宇宙的真實時間，恆星日，深空時間，而不是我們的相對地球日。」



