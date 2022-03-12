北韓不安分瘋狂試射！美宣布「加強制裁」北韓　對象為俄羅斯人

▲北韓最高領導人金正恩近日視察西海衛星發射基地，並要求擴建。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓於3月9日實施總統大選，然而北韓（朝鮮）近來卻愈趨不安分，不但在2次試射疑似洲際彈道飛彈後，宣稱是試射「間諜偵察衛星」，豐溪里核試驗場也被發現疑似正在修復坑道。對此，美國財政部追加頒布制裁措施，對象包括2名俄羅斯籍人士、3處俄籍企業。

北韓分別於2月27日、3月5日進行2次飛彈試射，儘管平壤當局解釋是為了執行間諜偵察衛星相關計畫，但美國、南韓國防部昨（11）日聯合發表聲明，強調從美韓情報當局的分析結果來看，北韓最近2次試射，與其研發的「新型」洲際彈道飛彈（火星-17型）有關，該飛彈曾於2020年勞動黨雙十黨慶首度亮相。

根據《韓聯社》，美國財政部於當地時間11日針對2名俄籍人士、3處俄籍企業頒布制裁措施，制裁對象分別是俄籍公司Apollon OOO與其董事Aleksandr Andreyevich Gayevoy、俄籍公司Zeel–M Co., Ltd與其董事Aleksandr Aleksandrovich Chasovniko，以及另間俄籍公司RK Briz, OOO。

美國財政部在調查中指出，這些俄籍人士與企業在北韓發展大規模殺傷性武器（WMD）、導彈時，協助北韓籌措相關物資與零件。

美國財政部長珍妮特•葉倫（Janet Yellen）在聲明中指出，「北韓不斷進行彈道飛彈試射，對全球國防安全產生重大威脅。此次制裁措施的目標，是針對協助北韓發展軍武的俄籍人士與團體。」

負責恐怖主義與金融情報業務的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）則表示，「北韓持續發射彈道飛彈的行為已明顯違反國際法，這對全球國防安全正造成嚴重威脅。今天制裁措施的對象，是在北韓違法發展彈道飛彈系統時協助其籌備零件的俄籍人士、企業。」

據悉，一旦登上美國財政部制裁對象名單，不僅在美國的資產將全數被凍結，當局也會禁止勿與制裁對象進行貿易往來。

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