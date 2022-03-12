北韓最快半年重啟核試！「5個跡象」曝兩韓決裂　文在寅卸任前崩潰

▲北韓最高領導人金正恩近日視察西海衛星發射基地，並指示擴建。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）光是從今年1月起至今便進行高達9次的飛彈試射，不僅其最高領導人金正恩曾在1月會議上，表示研擬重啟核武、試射洲際彈道飛彈，近來更疑似重啟寧邊核設施5兆瓦原子反應爐與鈾濃縮廠、修復豐溪里核試驗場坑道、擴張東倉里西海衛星發射基地。美國專家推測，北韓最快將在6個月以內重啟核試。

根據《韓聯社》，在南韓於9日實施第20屆總統大選前後，韓半島（朝鮮半島）局勢緊急升溫，北韓先是於2月27日、3月5日疑似試射洲際彈道飛彈（平壤宣稱執行偵察衛星計畫），近來更被發現寧邊核設施有不尋常舉動、修復2018年5月在外媒記者見證下炸毀的豐溪里核試驗場坑道、金正恩視察西海衛星發射基地並指示擴張，以及拆除南韓當年在金剛山所蓋的觀光設施。

兩韓局勢恐怕會倒退至2017年以前，屆時文在寅政府過去以來不斷強調的「外交成果」將淪為泡影。

對此，軍方與相關專家預估，北韓恐怕於今年太陽節（4月15日，金日成110周年冥誕）或是4月中旬美韓聯合軍演實施時，進行新型洲際彈道飛彈試射。

▲北韓於2020年10月10日雙十黨慶中，首度公開亮相新型洲際彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像）

北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen D. VanHerck）於當地時間8日出席美國眾議院軍事委員會聽證會時表示，北韓將於近期內進行新型洲際彈道飛彈試試射，「北韓曾於2020年10月10日勞動黨『雙十黨慶』首度亮相新研發的洲際彈道飛彈火星-17型，其威力遠比2017年最後試射時的更加強大。」

南韓梨花女子大學北韓學科教授朴元坤（박원곤）則認為，北韓雖嗆聲要撕毀協議、重啟核試與洲際彈道飛彈試射，但北韓主要目的是為了與美國進行協商，然而如今美國在外交領域上全面具焦烏克蘭，「北韓若要試射洲際彈道飛彈，都賄選擇在美國高度關心北韓局勢時，一旦北韓真的試射，責全球恐將集中強力制裁北韓，這並非平壤當局所期盼的。」

朴元坤表示，在俄烏衝突後，已然形成西方自由主義國家對上俄羅斯、中國等權威主義國家的局勢。

▼北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國史汀生中心特別研究委員海諾寧研判，2018年北韓炸毀豐溪里核武試驗場時，恐怕坑道深處未完全被炸毀。（圖／達志影像／美聯社）

另外，2018年4月，金正恩曾在板門店向南韓總統文在寅承諾，將於該年5月召集南韓、美國軍事專家與記者做見證，炸毀豐溪里核試驗場坑道，不過當時只召集外媒記者，並且炸毀2、3、4號坑道，平壤當局解釋，之所以排除1號坑道，是因為該坑道早已於2006年第一次核試時幾近毀損。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家穆德斯（Joseph Bermudez）於當地時間11日接受《自由亞洲電台》（RFA）專訪時表示，「雖然北韓當時在炸毀豐溪里核試驗場坑道時，外媒記者們親眼見到坑道入口被炸毀，不過若只有入口處炸毀、內部損壞不大的，則修復坑道的時間只需要3至6個月。」

屆時，最慢只要在6個月以內，北韓就能再度進行核試驗。

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