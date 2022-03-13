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只因為不會考！學校讓人變「音痴、畫畫很醜」⋯成為沒自信的大人

▲妹妹,畫畫,幼兒園,女兒,小孩,學習,教育。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲學校裡的美術課、音樂課常常不被重視。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

文／ 水野學

摘自／時報出版《品味，從知識開始：日本設計天王打造百億暢銷品牌的美學思考術

人們對品味之所以會產生誤解，認為它難以捉摸，且只有少數出類拔萃、與眾不同的人才能擁有，或許就是因為大家想到品味時，往往會聯想到與美術、藝術或設計相關的事物。

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其實多數人在童年時期都曾接觸過美術或藝術。

而且也沒有限定要生長在藝術世家，或是父母對此特別有興趣，才有機會接觸。著色、畫畫、帶動唱、跳舞或唱歌等活動，就是多數人與藝術的接點。在學習所謂的學科之前，我們都在不知不覺中通過了藝術的大門。

畫畫、唱歌、跳舞活動身體。這三件事都是人類最原始的生理活動，對應到現代的教育就是美術、音樂及體育三種科目。

有些人不擅長體育但喜歡美術，或是討厭體育跟美術卻喜愛音樂，因為實際動手的過程總是充滿樂趣，所以幾乎沒有人三項都不喜歡。

尤其以美術來說，小時候應該沒有人討厭吧？在托兒所或幼稚園碰到要畫畫的時候，所有小朋友都好開心，握著蠟筆，非常投入地畫著自由自在的線條。

然而，樂在其中、天真唱歌或繪畫的孩子，過不了多久就會被迫接受殘酷的評比。

「畫得很好、畫得很糟……」

「唱得很好、根本是音癡……」

用數字無法衡量或肉眼無法看見的標準，評斷「某某小朋友的圖畫真難看。」「他是音痴吧？」或者嘲笑他人「沒有韻律感、舞跳得很爛……」、「運動白痴」等等。有時候這些理由還會導致幼稚的霸凌，無預警地就讓人跌入「不會畫圖、不會唱歌、舞跳得很爛」的谷底。

然而，技術性表現的好壞與美感品味的優劣卻無法畫上等號。例如長期培養優秀畫家的畫商，通常都擁有非常優異的審美品味，即使他們不會畫畫，也絕非沒有品味的人。

有音樂品味的人，也未必就擁有動人的歌喉。許多作曲家或演奏者並不會唱歌，某些音樂製作人可能不會唱歌、不會作曲，更不會演奏樂器，但卻能聽出歌曲的好壞——而他們都是擁有音樂品味的人。

牽涉到身體能力時，狀況或許多少有些不同，但既然有跑不快的舞者，也會有舞跳得很糟的田徑選手。許多人即使不擅長運動，卻依然對肢體的活動充滿品味。

若只是以技術性表現來衡量藝術或運動的品味，就會讓人產生誤解，堅信「品味跟自己的距離非常遙遠」、「自己與藝術無緣」、「品味是與生俱來的」⋯⋯。

隨著年齡的增長，這樣的傾向會越來越強烈。

我甚至認為，整個社會環境都已經變成了除非是相當有才華的人，否則不能夠聲稱「我喜歡畫畫、我喜歡唱歌」。

「只有幼稚的人才會說喜歡畫畫、喜歡唱歌。」

如果小學生或中學生這麼想，可能是某種想要擺脫幼兒性格或孩子氣的成長表現，並不完全是壞事。不過要是弄錯了「成熟大人」的定義，很可能就會朝向錯誤的方向發展。

單純地享受美術或音樂的樂趣，看起來或許有些孩子氣，但認為長大之後就不需要美術或音樂，卻是大錯特錯。

這件事情的重要性，常常被另一個更大的聲音所淹沒——有許多比藝術更重要的東西——而這正是問題所在。

那個聲音大概會這麼說：「國語或數學不加強不行！英文也很重要！公民道德也要學⋯⋯這些對將來才有幫助。」

在與這麼多「該學的東西」競爭的過程中，畫畫、唱歌的優先順位只會不斷往後移。說得更極端一些，只因為「不是考試科目」，這些包含術科的科目就經常被當成興趣，變得可有可無，也因為「對將來沒有幫助」而遭到排擠。這就是多數人在成長過程中的經歷——與藝術訣別。

漸漸地，藝術成了遙不可及、與自己無緣的事物，與藝術相關的品味則成了「特殊人士的才華」。但事實上，每個人都有自己的「特殊才華」，小時候也都懂得自由發揮⋯⋯。這樣的現象，真的令我覺得非常遺憾。

▲▼畫畫,繪畫,顏料,上色,水彩,才藝,調色盤,畫作。（圖／pixabay）

▲美術課、體育課和音樂課，對每個人來說都是非常珍貴的時光，卻常因為「對將來沒有幫助」的觀念而逐漸遭到忽略。（圖／pixabay）

美術教育妨礙了「品味」的培養

美術課、體育課和音樂課，對每個人來說都是非常珍貴的時光，卻常因為「對將來沒有幫助」的觀念而逐漸遭到忽略，實在令人遺憾。

然而，我認為這些科目的教授方法本身也存在不少問題，身為一名創意總監，更是覺得「現行的美術教學方式非常可惜」。

小學有美勞課，多數中學也有美術課。但有多少人會將美術視為一種「學問」呢？無論老師或學生，恐怕都抱持著「藝術科目不是學問」的認知吧，證據就是課堂上幾乎把時間全部花在技術訓練。

然而，美術確實是一門不折不扣的學問，至少可以分成兩個部分。一個部分是累積藝術或美術相關知識的「學科」；另一個部分則是繪畫、工藝創作等「術科」。

如果將這兩者混淆，過於重視術科，就會產生「美術不是學問」的誤解。

我們最初接觸美術的經驗，常常是在沒有事先練習或不具相關知識的情況下，劈頭就被要求學習技術表現，卻忽略了美術也是一項學科的事實。美術的歷史、美術的觀點、各種技法如何演進等等，如果在訓練技巧的同時，也能學習這些知識，那麼美術課就不會只注重圖畫得好不好，而能成為培養品味的土壤。

或許有人認為「美術的知識跟技術表現根本沒有關係」，但我卻認為學問才能幫助我們建立整體概念。就拿經濟學的例子來說，卡爾．馬克思（Karl Marx）個人的歷史與經濟本身並不相干，卻不會有人懷疑了解這些旁支知識的重要性。

美術這門學問也一樣。梵谷是哪一國人？他的生平如何？他有什麼樣的思想？他是在什麼樣的時代背景下畫出那樣的作品？⋯⋯我認為這些知識都有學習價值，而對於美術的感受、想法、表達方式也可能因此有所不同。

我絕對不贊成光以技術的好壞，作為美術這門學科的評分標準。

美術的術科確實不像數學可以用對錯來評分。美術不會有「一加一等於二」的絕對答案，更與有著正確筆順與造字規則的漢字不同，當然也和歷史中有「1600年發生關原之戰」之類的明確答案不一樣。

然而，世上多得是無法明確回答出「就是這個」的學問，像經濟學、管理學或哲學。美術的性質基本上類似於這些學科，就我自己的理解，應該說是非常接近這些學科。

「對於這幅畫的背景，有多少認識？」、「為什麼會產生這樣的作品？能夠放在比較大的脈絡架構中來說明嗎？」如果能用這樣的判斷基礎來打美術成績，對於品味的培養一定有所助益。

我們學習歷史的時候，並不會只學「德川家康在哪一年做了什麼事」的事實，還會對事實的切入點產生好奇，例如「因為德川家康有這種個性，所以才會這麼做。」學習過人和行為有關的內容，才會進一步產生「所以我也該怎麼做」這類對人生有益的啟發。

學習美術不該也是同樣的道理嗎？

例如畫畫的時候。使用複數色彩時，最需要留意的就是相鄰區塊的配色。相關內容就收錄在美術教科書的角落，不知大家是否記得將各種顏色排成一圈的「色相環」？適合同時使用的色彩，就是在色相環中相對位置的「互補色」或是「同色系」，兩者都能讓畫面看起來很漂亮。若想對色彩搭配屬性有更詳盡的了解，也推薦書店中常見的色票書籍。

▲▼畫畫,繪畫,顏料,上色,水彩,才藝,調色盤,畫作。（圖／pixabay）

▲光是學會小訣竅或知識，就能輕鬆畫出所謂「好看」且「有品味」的圖畫。（示意圖／pixabay）

拋開個人成見，仔細觀察也很重要。好比畫一棵樹，多數小孩子都會先畫粗壯的樹幹，然後在左右兩側依序長出枝葉；但可能很少人知道，植物的枝葉其實大多是呈螺旋狀生長。

畫大象的時候常用灰色、鱷魚常用綠色、長頸鹿常用黃色跟黑色⋯⋯。但真正的大象和鱷魚其實比較接近褐色，至於長頸鹿則是褐色跟米色——事實上，根本沒有黃色的長頸鹿。

光是學會這些小訣竅或知識，就能輕鬆畫出所謂「好看」且「有品味」的圖畫。

觀賞美術作品也是一樣。

小便斗上的畫家署名，雖然看起來像惡作劇，不過只要了解「這是法國藝術家杜象（Marcel Duchamp）所提倡的『現成物』（Ready-made）形式，是對藝術的反諷」，立刻就會覺得這件作品生動了起來。當觀看的視角越多元，品味就會變得越好。

如果說歷史是為了「在學習知識之後，提供基準，以了解身處現代的自己該怎麼行動的課程」；那麼美術就是「在學習知識之後，提供基準，以了解自己該如何創作、如何生產、如何表現的課程」。

就像大家不會用技術的好壞來評斷歷史，美術也不應該有這樣的分別。

「學習知識是為了能夠運用」，若從這個角度來看，美術與其他學問並無區別，所有人也都能因為學習美術知識而有所成長。

一旦缺乏美術知識，就很容易對美感品味或美學產生自卑情結，連挑選衣服、住處、裝潢、隨身物品及生活雜貨時，都會缺乏自信。雖然這些都是生活中的瑣碎小事，卻也會因此對「品味」一詞感到越來越害怕。

每當要從頭開始創作時，就會處於「沒有自信」的狀態，不僅是從零開始，更像是從負數開始。但只要學習美術知識，就能避免這樣的情況；換句話說，即使長大成人，也該為了自己，多學一些美術的知識。

▲▼時報出版水野學《品味，從知識開始：日本設計天王打造百億暢銷品牌的美學思考術》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《品味，從知識開始：日本設計天王打造百億暢銷品牌的美學思考術》，作者水野學，曾與眾多日本知名品牌合作，利用自身美學品味，為品牌設計出獨具特色的產品，例如NTT docomo、茅乃舎、相鐵、JR東日本，甚至台灣7-ELEVEN的7-SELECT系列也是出自他獨有的設計思維。水野學認為，品味絕非與生俱來的才能，只要了解方法、做好功課、花費時間，任何人都能擁有好品味。透過累積大量知識，就能讓事物瞬間呈現出最佳樣貌。如今正是以「品味」決勝負的時代，提升品味，就等於掌握了脫穎而出的關鍵。

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