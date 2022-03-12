感享受大自然！3代同遊太魯閣　2梯次各14戶家庭有機會

▲繽紛太魯閣—賞花探祕山月之約活動計分2梯隊，各開放42名14戶家庭報名機會。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處邀請三代同堂家庭及親子大小朋友參加「111年三代同遊國家公園」活動，結伴一起來空氣品質良好、自然環境開闊的國家公園漫步，舒展身、心、靈，用五感享受大自然與分享體驗心情。

今年規劃辦理「繽紛太魯閣—賞花探祕山月之約」活動2梯隊（4月16日週六、9月25日週日），每梯隊於活動日前30日起開放報名（3月16日、8月25日零時起），各開放42名14戶家庭報名機會，千萬別錯過國家公園精采豐富的自然人文饗宴，以及獲得紀念品等好康機會。

▲▼活動地點於布洛灣台地，讓三代家庭與親子結伴來國家公園走走，探索、體驗與觀察自然。

因應人口老化趨勢，為讓不同年齡層民眾善用國家公園友善環境與設施，體會生態環境之美，達到跨世代的環境認同，太管處配合內政部營建署「111年三代同遊國家公園」活動計畫規劃2梯隊活動。以三代同行、敬老護幼體驗自然的活動方式，透過探索自然舒展身心靈，感受人與自然環境之關係，進而關懷、愛護這塊土地。

活動地點於布洛灣台地，希望藉此活動讓三代家庭與親子結伴來國家公園走走，一起探索、體驗與觀察自然。將提供三代同遊家庭每戶限定禮物1件、環保袋1個、太魯閣兒童繪本1冊以及太管處紀念小禮物等，全紀錄家庭活動精彩畫面。

報名方式以太魯閣國家公園官網線上報名網址https://www.taroko.gov.tw/ActiveListTaroko.aspx?n=14430&sms=12558辦理為主（第1次操作線上報名系統須先加入會員），額滿即截止受理報名；如確實無法操作報名系統可以電子郵件傳送電子報名表辦理，詳細內容請參考活動簡章、報名表、行程表等相關活動說明及注意事項。

活動詳細資訊請逕至太魯閣國家公園管理處官網網址https://www.taroko.gov.tw/查詢，或洽詢解說教育課王小姐，電話03-8621100轉802分機。

