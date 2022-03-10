他擁「10個姊姊3個妹妹」：有人敢嫁給我嗎？　超複雜家庭驚呆網

▲原PO共有15個兄弟姊妹。（示意圖／記者林世文攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，家中共有16個小孩，雖然名義上都是兄弟姊妹，但並非所有手足都有血緣關係，她透露爸爸有過3段婚姻，每一段婚姻的女方都曾有過婚姻，因此會帶上跟前夫生的孩子，他分享超複雜的家庭成員，好奇「有人敢嫁給我嗎？」貼文曝光，網友們看得霧煞煞，但卻表示「你爸爸是個有愛心的人！」

原PO在Dcard上發文，爸爸的第一段婚姻是單親媽媽，對方帶了4個孩子嫁進來，後來和爸爸又生了2個女兒，共養育了6個孩子，因為沒有替爸爸生兒子，還要幫忙養4個女兒，大媽不好意思便提出離婚，「我爸說妳沒什麼錢，妳那4個女兒留給我養吧」。

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第二段婚姻，也就是原PO的媽媽，同樣也是帶著2個女兒嫁進來，後來跟爸爸生下他和親妹妹，最後因為癌症過世。第三段婚姻女方的前夫過世，同樣帶了4個女兒嫁進來，之後與爸爸生了雙胞胎男孩，這一段婚姻也是養育6個孩子。16個小孩之中，就有10個人跟PO的爸爸沒有血緣關係，但爸爸卻都願意養育。

▲其中，只有1個妹妹是跟他同父同母。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO提到，異父異母的有6個姐姐、2個妹妹；同父異母的有2個姐姐、2個弟弟；同母異父的有2個姐姐；同父同母的只有1個妹妹。他常跟爸爸開玩笑，「酒店媽媽桑的旗下小姐也沒你多吧」，也不禁好奇問「有女生想嫁給我嗎？挑戰一下有10個大姑，跟2個小姑的家庭」。

貼文一出，複雜的家庭關係掀起討論，「你爸為什麼會願意養毫無血緣關係的小孩」、「看完覺得你爸很會賺錢欸，這很重要」、「怎麼不敢，你坦得住家人都可以」、「看完只覺得你爸爸很會賺錢+很有大愛欸，養那麼多不是自己的孩子」、「我比較想嫁給你爸」、「我比較好奇，如果有女生真的願意嫁你了，那女方父母聽聞你的家庭狀況，他們敢讓女兒嫁嗎？」

▼有神人畫出家族關係圖。（圖／翻攝自Dcrad）